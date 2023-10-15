Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо

Ощутить колорит южного Египта и увидеть два красивых храма

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Это будет насыщенная поездка к древним местам. Время сохранило храм Эдфу, которому более 2000 лет.

С храмом Ком-Омбо оно обошлось не так бережно — разливы Нила и землетрясения разрушили его большую часть. Однако даже в таком виде постройка поразит потрясающими настенными рисунками. Гид-египтолог дополнит впечатления историями о храмах, рельефных надписях и их секретах.
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Однодневное путешествие из Луксора в Эдфу и Ком-Омбо
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Эдфу

Это один из хорошо сохранившихся храмов на юге Египта и второй по своим масштабам после Карнакского. Он находится на возвышенности в 110 км южнее Луксора, что и помогло ему избежать разрушения во время разлива Нила. Более 200 лет храм был погребён под толстым слоем песка и раскопан только в 19 веке. Посвящён Гору — богу с головой сокола. На экскурсии гид расскажет о 8-метровой статуе Гора, святилищах и настенных надписях.

Храм Ком-Омбо

Расположен в 65 км южнее Эдфу. Создан в честь двух богов: Себека — бога крокодилов и Гора — бога сокола. От гида вы узнаете, в чём секрет двух одинаковых построек, расположенных друг к другу лицевыми сторонами. А также остановитесь по дороге в интересном месте, где древние египтяне узнавали уровень воды в Ниле.

Музей крокодилов

Музей расположен у подножия храма Ком-Омбо. В нём выставлены 40 мумифицированных крокодилов, длина которых от 2 до 5 метров. Также увидите здесь саркофаги для мумий крокодилов и яйца животных.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер и сопровождение русскоговорящего гида
  • Группа до 3 человек перемещается на комфортабельном автомобиле с кондиционером, от 4 до 8 человек — на микроавтобусе с кондиционером
  • Начало экскурсии в 7 утра в Луксоре. Дорога до храма Эдфу займёт 3 часа, до храма Ком-Омбо — 1,5 часа.
  • Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • Билет в храм Эдфу — 300 египетских фунтов
  • Билет в храм Ком-Омбо — 240 египетских фунтов
  • Обед с напитками — от 150 египетских фунтов
  • Мы можем забрать вас на экскурсию из аэропорта и после отвезти обратно — доплата 30 евро

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в любом отеле Луксора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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