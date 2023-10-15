Ощутить колорит южного Египта и увидеть два красивых храма
С храмом Ком-Омбо оно обошлось не так бережно — разливы Нила и землетрясения разрушили его большую часть. Однако даже в таком виде постройка поразит потрясающими настенными рисунками. Гид-египтолог дополнит впечатления историями о храмах, рельефных надписях и их секретах.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Эдфу
Это один из хорошо сохранившихся храмов на юге Египта и второй по своим масштабам после Карнакского. Он находится на возвышенности в 110 км южнее Луксора, что и помогло ему избежать разрушения во время разлива Нила. Более 200 лет храм был погребён под толстым слоем песка и раскопан только в 19 веке. Посвящён Гору — богу с головой сокола. На экскурсии гид расскажет о 8-метровой статуе Гора, святилищах и настенных надписях.
Храм Ком-Омбо
Расположен в 65 км южнее Эдфу. Создан в честь двух богов: Себека — бога крокодилов и Гора — бога сокола. От гида вы узнаете, в чём секрет двух одинаковых построек, расположенных друг к другу лицевыми сторонами. А также остановитесь по дороге в интересном месте, где древние египтяне узнавали уровень воды в Ниле.
Музей крокодилов
Музей расположен у подножия храма Ком-Омбо. В нём выставлены 40 мумифицированных крокодилов, длина которых от 2 до 5 метров. Также увидите здесь саркофаги для мумий крокодилов и яйца животных.
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер и сопровождение русскоговорящего гида
- Группа до 3 человек перемещается на комфортабельном автомобиле с кондиционером, от 4 до 8 человек — на микроавтобусе с кондиционером
- Начало экскурсии в 7 утра в Луксоре. Дорога до храма Эдфу займёт 3 часа, до храма Ком-Омбо — 1,5 часа.
- Экскурсию проведёт гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- Билет в храм Эдфу — 300 египетских фунтов
- Билет в храм Ком-Омбо — 240 египетских фунтов
- Обед с напитками — от 150 египетских фунтов
- Мы можем забрать вас на экскурсию из аэропорта и после отвезти обратно — доплата 30 евро
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в любом отеле Луксора
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.