Это будет насыщенная поездка к древним местам. Время сохранило храм Эдфу, которому более 2000 лет. С храмом Ком-Омбо оно обошлось не так бережно — разливы Нила и землетрясения разрушили его большую часть. Однако даже в таком виде постройка поразит потрясающими настенными рисунками. Гид-египтолог дополнит впечатления историями о храмах, рельефных надписях и их секретах.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Эдфу

Это один из хорошо сохранившихся храмов на юге Египта и второй по своим масштабам после Карнакского. Он находится на возвышенности в 110 км южнее Луксора, что и помогло ему избежать разрушения во время разлива Нила. Более 200 лет храм был погребён под толстым слоем песка и раскопан только в 19 веке. Посвящён Гору — богу с головой сокола. На экскурсии гид расскажет о 8-метровой статуе Гора, святилищах и настенных надписях.

Храм Ком-Омбо

Расположен в 65 км южнее Эдфу. Создан в честь двух богов: Себека — бога крокодилов и Гора — бога сокола. От гида вы узнаете, в чём секрет двух одинаковых построек, расположенных друг к другу лицевыми сторонами. А также остановитесь по дороге в интересном месте, где древние египтяне узнавали уровень воды в Ниле.

Музей крокодилов

Музей расположен у подножия храма Ком-Омбо. В нём выставлены 40 мумифицированных крокодилов, длина которых от 2 до 5 метров. Также увидите здесь саркофаги для мумий крокодилов и яйца животных.

Организационные детали

В стоимость включены трансфер и сопровождение русскоговорящего гида

Группа до 3 человек перемещается на комфортабельном автомобиле с кондиционером, от 4 до 8 человек — на микроавтобусе с кондиционером

Начало экскурсии в 7 утра в Луксоре. Дорога до храма Эдфу займёт 3 часа, до храма Ком-Омбо — 1,5 часа.

Экскурсию проведёт гид из нашей команды

Дополнительные расходы: