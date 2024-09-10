13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
Завтра в 04:00
11 сен в 04:00
$360 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
Завтра в 04:00
11 сен в 04:00
$400 за всё до 2 чел.
30 минут
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер в Марса-Аламе: русскоговорящий водитель и удобный автомобиль
Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
Завтра в 00:00
11 сен в 00:00
$26 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «На Рождество»
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