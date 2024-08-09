13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Загадочная Дендера и золотой Луксор: Путешествие по древнему Египту
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по древнему Египту, где вас ждут встречи с историей в Дендере и Луксоре
Начало: У вашего отеля
9 авг в 04:00
10 авг в 04:00
$360 за всё до 2 чел.
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
9 авг в 04:00
10 авг в 04:00
$400 за всё до 2 чел.
скидка
25%
13 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Индивидуальная экскурсия по Марсе-Аламу: погрузитесь в атмосферу древнего Египта и современного быта
Начало: У вашего отеля
10 авг в 04:00
11 авг в 04:00
390€293 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Однодневные»
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