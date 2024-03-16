8 часов
Групповая
до 25 чел.
Хамата - коралловые острова: эксклюзивное приключение в Марса-Алам
Погрузитесь в мир первозданной красоты Хамата: белоснежные пляжи, яркие кораллы и встреча с дельфинами ждут вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: См. календарь.
Завтра в 07:00
8 авг в 06:30
$50 за человека
7 часов
Групповая
до 25 чел.
Встреча с морской коровой в Бухте Марса Мубарак - незабываемое приключение
Забудьте о повседневности, погрузитесь в мир морских чудес в Бухте Марса Мубарак. Вас ждут встречи с дюгонями и плавание среди кораллов
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
7 авг в 09:00
8 авг в 09:00
$40 за человека
2 часа
Групповая
до 15 чел.
Мото Сафари Марса-Алам: Адреналин в Пустыне и Верблюжьи Прогулки
Почувствуйте скорость и ветер пустыни на квадроцикле или насладитесь спокойствием на верблюде. Идеальное приключение ждет вас
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: каждый день
Завтра в 07:30
7 авг в 07:30
$32 за человека
10 часов
Групповая
до 26 чел.
Плавание с дельфинами на Саттаях рифе: экскурсия из Марса-Алам
Встреча с дельфинами на Саттаях рифе: дружелюбные обитатели моря ждут вас для незабываемого плавания
Начало: Забираем туристов из отелей
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 5:00
7 авг в 05:00
9 авг в 05:00
$80 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNatalia16 марта 2024Видели дюгоня и несколько черепах, команда веселая, внимательная, рекомендую!
- AAnastasiia5 апреля 2023Отличная поездка. Кураторы с нами связались сразу после оформления заказа, все объяснили. Забрали / привезли в отель. Погода была отличная, экипировку выдали, костюмы докупать не обязательно (и так хорошо)
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Популярные экскурсии»
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