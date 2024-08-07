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Древний Луксор c посещением Долины царей
Побывать в столице фараонов и познакомиться с египетской культурой на автомобильной экскурсии
7 авг в 04:00
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Индивидуальный трансфер в Марса-Аламе с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и интересные рассказы о городе
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$26 за всё до 3 чел.
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Луксор - "город мёртвых" и "город живых" из Марса-Алама
Индивидуальная экскурсия по Марсе-Аламу: погрузитесь в атмосферу древнего Египта и современного быта
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390€293 за всё до 8 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Все»
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