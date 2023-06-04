Что вас ожидает:

Отдых в раю: Национальный парк Рас-Абу-Галлум и Голубая лагуна

Расслабьтесь и насладитесь прекрасной природой, которая вас окружает, пока утром вы едете на джипе к Голубой дыре. Отправляйтесь в захватывающее приключение — сноркелинг, как только вы прибудете в потрясающую лагуну.

Затем отправляйтесь в Рас-Абу-Галум, чтобы заняться еще одним увлекательным сноркелингом и вкусным обедом. Расслабьтесь и насладитесь красотой и спокойствием этого безмятежного места.

После целого дня, проведенного в окружении естественного спокойствия, отправляйтесь обратно в Абу-Галум и Голубую дыру на джипе, а затем вернитесь в свой отель в Дахабе на комфортабельном трансфере с кондиционером.

Важная информация: