Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне

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Наслаждайтесь сноркелингом в невероятно красивой лагуне с множеством диких животных. Расслабьтесь и отдохните в живописном и безмятежном Национальном парке Рас-Абу-Галлум. Исследуйте увлекательную Голубую лагуну и все, что может предложить это известное место. Устройтесь поудобнее и насладитесь захватывающим приключением на джипе по великолепной природе. Наслаждайтесь вкусным и аутентичным обедом в окружении умиротворяющих звуков природы.
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Голубая дыра и Рас-Абу-Галум - сноркелинг в Голубой лагуне
Ближайшие даты:
4
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

Отдых в раю: Национальный парк Рас-Абу-Галлум и Голубая лагуна
Расслабьтесь и насладитесь прекрасной природой, которая вас окружает, пока утром вы едете на джипе к Голубой дыре. Отправляйтесь в захватывающее приключение — сноркелинг, как только вы прибудете в потрясающую лагуну.
Затем отправляйтесь в Рас-Абу-Галум, чтобы заняться еще одним увлекательным сноркелингом и вкусным обедом. Расслабьтесь и насладитесь красотой и спокойствием этого безмятежного места.
После целого дня, проведенного в окружении естественного спокойствия, отправляйтесь обратно в Абу-Галум и Голубую дыру на джипе, а затем вернитесь в свой отель в Дахабе на комфортабельном трансфере с кондиционером.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце.
  • Небольшая группа (участников: не более 15).

Ежедневно в 09:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Маска для снорклинга
  • Пикап / высадка
  • Поездка на лодке
  • Обед
  • Бутилированная вода
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм, полотенце
  • Небольшая группа (участников: не более 15)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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