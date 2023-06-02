Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг

Круиз на целый день

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Погрузитесь в волшебный мир Красного моря с одной 15-минутной остановкой для дайвинга. Плавайте среди красивых коралловых садов и очаровательной морской жизни. Незабываемое приключение для любителей подводного плавания и дайвинга. Высококачественное снаряжение для подводного плавания для незабываемого подводного плавания. Насладитесь вкусным обедом на борту с вкусными безалкогольными и горячими напитками.
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Круиз на целый день: Коралловый сад и дайвинг
Ближайшие даты:
2
июн
5
июн
7
июн
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июн
12
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16
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Магия подводного мира.
  • Приготовьтесь к невероятным подводным приключения во время морского путешествия в Коралловый сад из Марса Алам. Вас заберут из отеля и отвезут на яхту, где вам предоставят высококачественное снаряжение для подводного плавания и спасательный жилет для безопасности. Яхта сделает две остановки в потрясающих местах для подводного плавания, а также одну 15-минутную остановку для дайвинга, что даст вам возможность еще больше изучить невероятную морскую жизнь Красного моря.
  • Плавайте среди ярких коралловых садов и очаровательных морских существ под руководством опытного гида. Когда вы будете готовы сделать перерыв, отдохните на борту лодки с вкусным обедом из традиционных египетских блюд и освежающими безалкогольными и горячими напитками.
  • В конце дня вас отвезут обратно в отель в Марса-Аламе с незабываемыми воспоминаниями о морском путешествии в Коралловый сад. Встреча в отеле и высадка из отеля, высококачественное снаряжение для подводного плавания и спасательный жилет для безопасности, 2 остановки для подводного плавания, 1 остановка для дайвинга и вкусный обед с напитками — это приключение нельзя пропустить.

Важная информация:

  • Гид-экскурсовод: Русский язык.
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм и полотенце.

Понедельник, среда, пятница в 07:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от/до вашего отеля в Марса-Аламе на автомобиле с кондиционером.
  • Круиз на целый день
  • Снорклинг 2 остановки
  • Один в погружение 15 минут
  • Профессиональный гид по сноркелингу и дайвингу
  • Посетите удивительные 2 остановки в Коралловом саду
  • Использование снаряжения для подводного плавания и дайвинга
  • Все средства безопасности
  • Душ на борту
  • Обед «шведский стол» на борту и фрукты
  • Неограниченное количество воды, безалкогольных и горячих напитков
Что не входит
  • Государственные сборы оплачиваются наличными в размере 5 долларов США с человека
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, среда, пятница в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Гид-экскурсовод: Русский язык
  • Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм и полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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