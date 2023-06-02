Круиз на целый день
Погрузитесь в волшебный мир Красного моря с одной 15-минутной остановкой для дайвинга. Плавайте среди красивых коралловых садов и очаровательной морской жизни. Незабываемое приключение для любителей подводного плавания и дайвинга. Высококачественное снаряжение для подводного плавания для незабываемого подводного плавания. Насладитесь вкусным обедом на борту с вкусными безалкогольными и горячими напитками.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Магия подводного мира.
- Приготовьтесь к невероятным подводным приключения во время морского путешествия в Коралловый сад из Марса Алам. Вас заберут из отеля и отвезут на яхту, где вам предоставят высококачественное снаряжение для подводного плавания и спасательный жилет для безопасности. Яхта сделает две остановки в потрясающих местах для подводного плавания, а также одну 15-минутную остановку для дайвинга, что даст вам возможность еще больше изучить невероятную морскую жизнь Красного моря.
- Плавайте среди ярких коралловых садов и очаровательных морских существ под руководством опытного гида. Когда вы будете готовы сделать перерыв, отдохните на борту лодки с вкусным обедом из традиционных египетских блюд и освежающими безалкогольными и горячими напитками.
- В конце дня вас отвезут обратно в отель в Марса-Аламе с незабываемыми воспоминаниями о морском путешествии в Коралловый сад. Встреча в отеле и высадка из отеля, высококачественное снаряжение для подводного плавания и спасательный жилет для безопасности, 2 остановки для подводного плавания, 1 остановка для дайвинга и вкусный обед с напитками — это приключение нельзя пропустить.
Важная информация:
- Гид-экскурсовод: Русский язык.
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм и полотенце.
Понедельник, среда, пятница в 07:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер от/до вашего отеля в Марса-Аламе на автомобиле с кондиционером.
- Круиз на целый день
- Снорклинг 2 остановки
- Один в погружение 15 минут
- Профессиональный гид по сноркелингу и дайвингу
- Посетите удивительные 2 остановки в Коралловом саду
- Использование снаряжения для подводного плавания и дайвинга
- Все средства безопасности
- Душ на борту
- Обед «шведский стол» на борту и фрукты
- Неограниченное количество воды, безалкогольных и горячих напитков
- Что не входит
- Государственные сборы оплачиваются наличными в размере 5 долларов США с человека
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Понедельник, среда, пятница в 07:30Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Гид-экскурсовод: Русский язык
- Не забудьте взять с собой комфортную обувь, солнцезащитные очки, купальный костюм и полотенце
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Дата и количество участников выбирается при бронировании