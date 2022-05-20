Город Луксор это один из самых древних городов во всем мире. Здесь была столица древнего Египта — Фивы. В Луксоре были построены самые большие в мире религиозные комплексы (Карнакский храм) в честь древнеегипетских богов и были возведены величайших храмах известных фараонов.
Детальная программа в Луксор
04:00 выезд из отеля сопровождением нашего Русскоговорящего гида на комфортабельном автобусе с кондиционером. Дорога занимает 3-4 часа с остановкой.
В Луксоре вы посетите Карнакский храм, который просто потрясает воображение своим величием. Это один из крупнейших храмовых комплексов Египта, хорошо сохранившийся до наших дней. Он расположен на стороне «Города живых» на восточном берегу реки Нил.
На другой стороне Нила («Города мертвых») вы посетите колоссы Мемнона. Вы услышите много интересных легенд. Так, Колоссы Мемнона — две огромнейшие каменные статуи фараона Аменхатепа III высотой 20 метров и весом 700 тонн.
Дальше по программе будет посещение храм известной царицы Хатшепсут. Единственный трех этажный храм во всем Египте. На стенах которого царица рассказывала о великих успехах во время ее правления!
Ответы на вопросы
Что входит
Транспортное обслуживание по маршруту
Обед
Входные билеты на указанные достопримечательности
Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
Посещение Бананового острова
Напитки
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Марса Алам
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье, вторник, четверг с 04:00
Экскурсия длится около 20 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
За сутки нужно уточнить время приезда Автобуса
1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваш гид в Марсе-Аламе
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