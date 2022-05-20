Экскурсия в Луксор из Марса Алам

Город Луксор это один из самых древних городов во всем мире. Здесь была столица древнего Египта — Фивы. В Луксоре были построены самые большие в мире религиозные комплексы (Карнакский храм) в честь древнеегипетских богов и были возведены величайших храмах известных фараонов.

Детальная программа в Луксор

04:00 выезд из отеля сопровождением нашего Русскоговорящего гида на комфортабельном автобусе с кондиционером. Дорога занимает 3-4 часа с остановкой.

В Луксоре вы посетите Карнакский храм, который просто потрясает воображение своим величием. Это один из крупнейших храмовых комплексов Египта, хорошо сохранившийся до наших дней. Он расположен на стороне «Города живых» на восточном берегу реки Нил.

На другой стороне Нила («Города мертвых») вы посетите колоссы Мемнона. Вы услышите много интересных легенд. Так, Колоссы Мемнона — две огромнейшие каменные статуи фараона Аменхатепа III высотой 20 метров и весом 700 тонн.

Дальше по программе будет посещение храм известной царицы Хатшепсут. Единственный трех этажный храм во всем Египте. На стенах которого царица рассказывала о великих успехах во время ее правления!