Выехав от отеля в Порт-Галибе или Марса-Аламе, вы доберитесь до залива Абу-Дабаб всего за 30 минут.

Залив Абу-Дабаб – прекрасное место для сноркелинга и дайвинга в окрестностях Марса-Алама. Здесь находятся коралловые рифы с изобилием красочных рыб, которых можно увидеть во время сноркелинга.

По краю залива протянулся песчаный пляж с морской травой и кристально чистой теплой водой. Помимо разнообразных ярких рыбок, в заливе также обитают зеленые черепахи и находящиеся под угрозой исчезновения дюгони, которые иногда посещают защищенный залив и питаются морской травой. После тура вы вернетесь в отель.