Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Поплавайте с гигантскими морскими черепахами и дюгонями («морскими коровами») в Черепашьем заливе
Полюбуйтесь хорошо сохранившимися коралловыми садами
Получите доступ к пляжу
Отведайте вкусный обед на борту судна
Выехав от отеля в Порт-Галибе или Марса-Аламе, вы доберитесь до залива Абу-Дабаб всего за 30 минут.
Залив Абу-Дабаб – прекрасное место для сноркелинга и дайвинга в окрестностях Марса-Алама. Здесь находятся коралловые рифы с изобилием красочных рыб, которых можно увидеть во время сноркелинга.
По краю залива протянулся песчаный пляж с морской травой и кристально чистой теплой водой. Помимо разнообразных ярких рыбок, в заливе также обитают зеленые черепахи и находящиеся под угрозой исчезновения дюгони, которые иногда посещают защищенный залив и питаются морской травой. После тура вы вернетесь в отель.
Ответы на вопросы
Что входит
Весь день отдыха на пляже
Трансфер от/до вашего отеля в Марса-Аламе
Перевозка на автомобиле с кондиционером
Англоязычный гид
Снаряжение для сноркелинга
Сервисный сбор и налоги
Аптечка первой помощи на борту каждого судна
Что не входит
Личные расходы
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Важная информация
Пожалуйста, укажите название своего отеля и номер комнаты
Возьмите солнцезащитный крем и солнцезащитные очки
Пожалуйста, не трогайте кораллы и морских ежей
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
M
Mascha
3 авг 2019
(Нидерланды)
Забрали в 8 утра, в 9.30 на теплоходе. 2 остановки и 3 возможности для подводного плавания. Ламантинов там не было, и была одна морская черепаха, на которой одновременно было выпущено несколько лодок. Очень занят! На самой лодке мужчина или 25 лет, что делает ее удивительно тихой и позволяет сидеть там, где вы хотите. Еда была вкусной! На борту много прохладительных напитков и дружелюбный экипаж. Я не думаю, что DVD за 32 евро с фотографиями и видео поездки стоит денег. Это неперсонализированный DVD, на котором записаны все, включая личные фотографии с вашим партнером или семьей. На нем нет рыбы, но все машут по несколько раз или знак ОК на лодке или в воде. Есть общее видео Египта как над водой, так и под водой. Возвращаемся в Порт Галиб в 15.30.
c
carole
24 мар 2019
(Великобритания)
Возьмите подсказку, немного погуляйте на пристани, но, хотя очень ветрено и море очень неспокойно, риф был красивым. Черепаха была довольно неуловимой, но в конце концов мы нашли одну, Боже, какое зрелище. Удивительный обед был в порядке, не моя чашка чая, но съедобная, и немцы на борту, безусловно, одобрили с тарелками, сложенными высоко, и большим подносом с фруктами, купленными круглыми, чтобы закончить. Если в Марса Алам забронируете его, вы не будете разочарованы, я должен добавить только для довольно сильных пловцов, которых я немного отстал. Как только я подал сигнал, что с меня хватит, лодка направилась прямо, чтобы забрать меня. Очень понравилось, порекомендую.
А
Аноним
29 апр 2019
Хотя они создали групповой чат, чтобы предоставить всю информацию, которую я неоднократно запрашивал, они не были исчерпывающими, они сказали нам, что они придут, чтобы забрать нас и ничего не принести, и что мы будем в abudabbab. 1. мы даже близко не подошли к пляжу Абу-Даббаб (это был тот, где мы остановились) 2. НА ЛОДКЕ и нигде не написано в описании выхода. На мой запрос для подробной информации (куда мы поедем, время вылазок на море, время обеда) мне прислали ссылку на сайт. в котором, очевидно, ничего об этом не говорилось. 3. комплектное оборудование плохое, лучше принесите его (я думал, что у них есть инструменты более высокого качества, чем у меня. . но НЕТ) 4. ПРИНЯТЬ ПОЛОТЕНЦЕ, эта информация также была опущена персоналом МНОГИЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УРОВНЕ ИНФОРМАЦИИ, НО Опыт был прекрасным, гиды подготовлены и хороши, я был поражен дезинформацией.
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