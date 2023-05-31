Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе

Дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе: групповая экскурсия в Рас-Мохаммед из Марса-Алама

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Заповедник Рас-Мохаммед предлагает уникальную возможность провести больше времени, полностью погрузившись в удивительный мир подводных приключений.

Здесь вы сможете ощутить неповторимую гармонию природы и насладиться прекрасными видами, которые окружают вас со всех сторон.
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Рас-Мохаммед и Белый остров: дайвинг в Шарм-Эль-Шейхе
Ближайшие даты:
31
мая
1
июн
2
июн
3
июн
4
июн
5
июн
6
июн
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даты

Что вас ожидает:

  • Белый остров
  • Рас-Мохаммед
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Дайвинг и сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта.
  • Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира. Находящийся на оконечности Синайского полуострова, этот заповедник является одной из самых популярных туристических достопримечательностей Египта. Ваше захватывающее путешествие начинается с комфортабельного отеля, где вас заберут и доставят на пристань в Шарм-эль-Шейхе. Приготовьтесь к незабываемому приключению на яхте, ведь вас ожидает поездка в самую южную точку Синайского полуострова — национальный парк Рас-Мохамед.
  • Как только вы встанете на борт яхты, приготовьтесь погрузиться в удивительный подводный мир. Вас сопроводит профессиональный инструктор по дайвингу, который поможет вам исследовать оживленный коралловый риф, известный своей разнообразной морской жизнью. Вы сможете насладиться ознакомительным погружением в одном из самых популярных мест для дайвинга в Египте. После захватывающего дайвинга продолжайте свое путешествие к потрясающему Белому острову. Здесь вы сможете заняться сноркелингом на мелководье, полном ярких кораллов и удивительных рыбок. Расслабьтесь на мягком песке и запечатлейте красоту искрящегося Красного моря на своей камере.
  • После таких удивительных приключений на борту яхты вас ожидает вкусный обед. Разнообразие блюд, включая рис, макароны, свежие салаты, сочную курицу с барбекю и свежую рыбу, позволят вам насладиться вкусом и расслабиться после активного дня. По возвращении на пристань, вас с комфортом доставят обратно в отель, где вы сможете продолжить наслаждаться своими впечатлениями от этого незабываемого приключения.

Что вас ожидает:

Возьмите с собой: купальный костюм, полотенце.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед
  • Кофе и/или чай
  • Безалкогольные напитки
Что не входит
  • Использование снаряжения для подводного плавания
  • Все услуги, не указанные в описании
  • 5 евро с человека за вход в заповедник
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гид заберет вас из отеля
Завершение: Гид отвезет вас обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой: купальный костюм
  • Полотенце
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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