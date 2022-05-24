Саттаях риф - бухта дельфинов

Саттаях риф - место является приютом для огромной группы Дельфинов которые обитают уже большими стаями

Саттаях риф — место является приютом для огромной группы Дельфинов которые обитают уже большими стаями в теплых водах этой бухты.

Это место необыкновенное, волшебное и чудесное место, самое красивое в Египте.

Отличное место для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения.
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов
Саттаях риф - бухта дельфинов

Что вас ожидает 🤩

  • Бухта дельфинов
  • Риф Саттаях

Дом дельфинов или бухта дельфинов

Саттаях риф — место является приютом для огромной группы Дельфинов которые обитают уже большими стаями в теплых водах этой бухты. Это место необыкновенное, волшебное и чудесное место, самое красивое в Египте. Отличное место для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения.

Программа

  • Вас отвезут в порт в назначенное время (05:00 – 05:30) на комфортабельном автобусе с кондиционером, где вас встретит красивая двухэтажная яхта!
  • В программе у вас будет 2–3 остановки на для снорклинга, где вы будите плавать с дельфинами и разнообразными рыбами Красного моря;
  • Затем вас ждет вкусный обед. В дополнение будут вкуснейшие египетские фрукты!
  • Обратный путь в отели Марса Алам.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Безалкогольные напитки
  • Обед
  • Снаряжение для снорклинга
  • Входные билеты в заповедник
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего представителя (гида)
  • Услуги инструктора по плаванию
Что не входит
  • Фото и видео, сделанные фотографом
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Марса Алам
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница 05:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Уточните время приезда Автобуса за сутки
  • 1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
  • 2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Марсы-Алама

👥Групповые🧒Можно с детьми☀️На весь день🐬Дельфины

Еще несколько похожих предложений в Марсе-Аламе

Саттаях риф - дом дельфинов марс алам
10 часов
Групповая
Травекс
Нет отзывов
Саттаях риф - дом дельфинов марс алам
24 мая
26 мая
31 мая
от 80$74.40 за 1 человека
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
13 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Мухамед
Нет отзывов
Из Марса-Алама в Луксор, столицу фараонов
Познакомиться с достопримечательностями города-музея в компании историков-египтологов
Завтра
21 мая
22 мая
430 за 1-7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Марсе-Аламе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Марсе-Аламе
ХОРОШО
🧭
ТАМ