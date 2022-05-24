Саттаях риф — место является приютом для огромной группы Дельфинов которые обитают уже большими стаями в теплых водах этой бухты. Это место необыкновенное, волшебное и чудесное место, самое красивое в Египте. Отличное место для семейного отдыха и приятного времяпрепровождения.
Программа
Вас отвезут в порт в назначенное время (05:00 – 05:30) на комфортабельном автобусе с кондиционером, где вас встретит красивая двухэтажная яхта!
В программе у вас будет 2–3 остановки на для снорклинга, где вы будите плавать с дельфинами и разнообразными рыбами Красного моря;
Затем вас ждет вкусный обед. В дополнение будут вкуснейшие египетские фрукты!
Обратный путь в отели Марса Алам.
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер из отеля и обратно
Безалкогольные напитки
Обед
Снаряжение для снорклинга
Входные билеты в заповедник
Услуги русскоговорящего сопровождающего представителя (гида)
Услуги инструктора по плаванию
Что не входит
Фото и видео, сделанные фотографом
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: возле ресепшена отеля
Завершение: Отель в Марса Алам
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница 05:00
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Уточните время приезда Автобуса за сутки
1. Пожалуйста, сообщите нам номер комнаты, а не только отель. Нам будет проще найти вас перед экскурсией.
2. Свяжитесь с нами в ватсап по номеру +20 102 766 0085 для финального подтверждения за сутки до экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Mohamed — ваш гид в Марсе-Аламе
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