Что ещё посмотреть – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
На яхте
26 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: От шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$25 за человека
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Полеты на самолетах
15 отзывов
13 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
6 авг в 04:30
13 авг в 04:30
$270 за человека
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
Полеты на самолетах
22 отзыва
13 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
6 авг в 04:30
7 авг в 04:30
$265 за человека
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
На машине
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
Искупаться и поснорклить в одном из самых живописных мест Красного моря
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
185$148 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анжелика
    20 июля 2024
    Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
    Поездка в целом была интересная, сначала нас на мини автобусе забрали с отеля, привезли в порт, передали нас гиду, и
    читать дальше

    сказали название корабля, гид сказал ждать около 20-30 минут, по факту ждали дольше (но я понимаю, что это скорее проблема порта, а не экскурсоводов), там было очень душно, людей много. Далее нас повели на корабль, оттуда провели маленький инструктаж, как будет проходить день. Первая остановка у рифа - около 1-1,5 была, те кто хотел нырял с аквалангом, или можно просто было поплавать с маской/без нее, инструктора были с нами в воде, и можно было взяться на спасательный круг, и инструктор покажет красивые места рифа, надо было только лежать на воде и смотреть через маску. Вторая остановка была более маленькая, где то минут 20-30, да и риф там не такой красивый. Далее обед - ничего изысканного, порционно положили рис, макароны, что-то типа рыбы в кляре два кусочка, какое то мясо, отдельно можно было положить коул-слоу, минус обеда, то что мы сидели не за столом на нижней палубе (там не разрешили), а на втором этаже, держали тарелку на руках, а там ветер, и все разлеталось. Третья остановка белый остров, остановка на нем было 30-40 минут, место красивое, белый песок, а вокруг голубая вода, нам сказали, что нужно плыть совсем чуть-чуть, по факту это не так, не тренированному человеку будет тяжеловато, с вами плывут инструктора также с кругами, в ту сторону спокойно сказали держаться за него, а вот обратно один из инструкторов, когда я взялась за круг начал говорить, что это не такси, плыви сама, я ему ответила, что уже не могу, могу утонуть, плюс там очень сильное течение, относит назад, а ему было все равно, но я не слушала, взялась за другой круг и мне помогли доплыть, на обратном пути нас не пересчитали, то есть с острова мы могли все не доплыть, а они бы и не узнали, вот за эти две вещи я и сняла балл. Обратный путь 2 часа занял, мы также пришли в порт и ждали пока нас заберут и отвезут в отель. По итогу экскурсия заняла у нас 10,5 часов.

  • T
    Tatiana
    8 мая 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
    читать дальше

    билеты на удобный для нас день и рейсы. Утром в отеле нас ждал комфортный микроавтобус и водитель с уже зарегистрированными и распечатанными посадочными билетами на самолет. Доехав в аэропорт нам оперативно вклеили визы в паспорта и проводили в лаунж зону. Прилетев в Каир у нас началось поистине незабываемое путешествие. Нас встретили гид Шериф с водителем на комфортном автобусе и потек увлекательный рассказ об истории Египта и Каира. Шериф высоко профессиональный гид, у которого четко и безупречно спланирована программа и день. Пока не наступила жара, мы успели посетить пирамиды, сфинкса, он нам сделал все обязательные туристические фотографии. Потом мы переехали в музей Истории Египта. Чувствуется, что Шериф сам сильно увлечен историей и любит свою страну. Хочу выразить огромную благодарность всей команде, которая весь день сопровождала нас в поездке. Это был яркий и насыщенный день!

  • Е
    Екатерина
    24 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
  • Е
    Екатерина
    21 апреля 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Спасибо за потрясающую экскурсию! Каирский музей великолепен! Пирамиды и сфинкс произвели неизгладимое впечатление! Очень рада, что летала самолётом, были силы и настроение всё осмотреть.
  • И
    Инна
    19 апреля 2024
    Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
    Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне. Локации завораживающие. Не удалось подайвить, но это уже как оказалось наша невозможность погрузиться по состоянию
    читать дальше

    здоровья. 🥲20$ долларам не возвращают, которые оплачены за погружение - это большой минус. ⚠️Сами инструктора очень сильно обеспечивают безопасность и комфорт путешествия. Потеряли маску, искали два часа - нашли. Спасибо! Кормят очень вкусно и сытно. Инструктор почему-то просто завез на кораллы, об которые я в итоге порезала ногу. Но рану быстро обрабатывали. Снорклинг не понравился, т. к из-за большого скопления людей и кораблей, а также течения рыб вообще не было. ❗️Отмечу, что люди которые дайвили были очень довольны. Проблема только со снорклингом. Команда корабля (яхты) Gavanna one love❤️

    Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне
  • С
    Сергей
    27 марта 2024
    Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
    Благодарю за организацию и возможность прикоснуться к чуду света. Выбирал между автобусной и авиа экскурсией, ни разу не пожалел, что
    читать дальше

    выбрал самолёт. В 4 утра выехал, в 9 вечера был в отеле. Было комфортно, небольшая группа в Каире, русскоговорящий гид-женщина по имени Раша, веселая, внимательная. Обед был в простом кафе, но вкусный, не хуже, чем в моем отеле 4*. Хотелось бы убрать из программы заезды в магазины, но у всех это включено в программу. Наталья предлагала мне второй вариант - без шоппинга, но подороже, я на первый раз отказался.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
  2. Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
  3. Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
  4. В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 270 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 63 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», 63 ⭐ отзыва, цены от $25. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам