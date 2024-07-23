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дороге было парочку остановок чтобы перекурить/сходить в туалет. Ездили в июле, основное время в автобусе либо в музее под кондиционером. Сами пирамиды стоит посмотреть, очень живописно, мы взяли еще прогулку на верблюдах и поездку по Нилу (кто не пробовал, рекомендую, клевые ощущения + сделаете хорошие фото с проводником). На обзорную площадку при желании можно дойти пешком, учтите что песок и погода жаркая, ну и времени как-то мало на пирамидах, быстро пролетел час. В автобусе было много национальностей, русскоговорящих было человек 10, с которыми проводит все время экскурсовод Али, за что ему отдельное спасибо! Услуги на пирамидах будут настойчиво предлагать, смотрите сами) так же был предложен перекус в обратную дорогу (шаурма, фри и напиток) - 10$ на человека. Можно долго стоять в ожидании остальных автобусов, т. к. конвой не поедет пока все не соберутся (на обратном пути ждали час пока все соберутся, в отель прибыли ближе к 2 ночи).