Однодневные – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 4 экскурсии в категории «Однодневные» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $50, скидки до 9%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
На автобусе
скидка
9%
32 отзыва
13 часов
Групповая
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
9 авг в 01:00
55$50 за человека
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
Багги
1 отзыв
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Ощутите драйв и адреналин на мегасафари в Шарм-Эль-Шейхе! Квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан и обед на берегу Красного моря ждут вас
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
На микроавтобусе
4 отзыва
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
9 авг в 04:30
10 авг в 04:30
$719 за всё до 2 чел.
Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
10 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Незабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$320 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Данила
    23 июля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном автобусе из отеля, по
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    дороге было парочку остановок чтобы перекурить/сходить в туалет. Ездили в июле, основное время в автобусе либо в музее под кондиционером. Сами пирамиды стоит посмотреть, очень живописно, мы взяли еще прогулку на верблюдах и поездку по Нилу (кто не пробовал, рекомендую, клевые ощущения + сделаете хорошие фото с проводником). На обзорную площадку при желании можно дойти пешком, учтите что песок и погода жаркая, ну и времени как-то мало на пирамидах, быстро пролетел час. В автобусе было много национальностей, русскоговорящих было человек 10, с которыми проводит все время экскурсовод Али, за что ему отдельное спасибо! Услуги на пирамидах будут настойчиво предлагать, смотрите сами) так же был предложен перекус в обратную дорогу (шаурма, фри и напиток) - 10$ на человека. Можно долго стоять в ожидании остальных автобусов, т. к. конвой не поедет пока все не соберутся (на обратном пути ждали час пока все соберутся, в отель прибыли ближе к 2 ночи).

    Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельномРасскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельномРасскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельномРасскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном
  • Л
    Людмила
    5 июля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Экскурсия сама по себе интересная, очень хотела попасть в национальный музей Египта и увидеть пирамиды, все получилось. Дорога очень дальняя и достаточно тяжёлая, хотя об этом сразу предупреждают.
  • A
    Aza
    14 июня 2024
    Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
    Все супер организовано. Вовремя забрали из отеля, гид все информативно говорила историю Египта, также помогали с покупкой напиток, еды, билетов на верблюд. Просто шикарно, без лишних слов)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Шарм-эль-Шейха в Каир на комфортабельном автобусе
  2. Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
  3. Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
  4. Морская рыбалка из Шарм-эль-Шейха
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Белый остров
  7. Остров Тиран
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 719 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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