скидка
9%
13 часов
Групповая
Из Шарм-Эль-Шейха в Каир: Ночь среди пирамид и сокровищ
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце Египта - от древних пирамид до сокровищ Тутанхамона
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 01:00
Завтра в 01:00
9 авг в 01:00
55$50 за человека
6 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Мегасафари 6 в 1: квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан, обед (всё включено)
Ощутите драйв и адреналин на мегасафари в Шарм-Эль-Шейхе! Квадроциклы, багги, верблюды, парашют, банан и обед на берегу Красного моря ждут вас
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$59 за человека
13 часов
Индивидуальная
до 2 чел.
Летим в Каир! Индивидуальная экскурсия из Шарм-эль-Шейха
Путешествие в Каир на самолёте из Шарм-эль-Шейха: древние артефакты, пирамиды Гизы и прогулка по Нилу. Комфорт и индивидуальный подход
Начало: В вашем отеле
9 авг в 04:30
10 авг в 04:30
$719 за всё до 2 чел.
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборНезабываемая рыбалка на моторной лодке в Дахабе из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь на индивидуальную морскую рыбалку из Шарм-эль-Шейха в Дахаб. Живописная дорога, 6 часов рыбалки и обед в приморском ресторане ждут вас
Начало: У вашего отеля
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
$320 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДанила23 июля 2024Расскажу по экскурсию в город Каир и Пирамиды! Впечатления остались отличные, забрали нас ночью на комфортабельном автобусе из отеля, по
- ЛЛюдмила5 июля 2024Экскурсия сама по себе интересная, очень хотела попасть в национальный музей Египта и увидеть пирамиды, все получилось. Дорога очень дальняя и достаточно тяжёлая, хотя об этом сразу предупреждают.
- AAza14 июня 2024Все супер организовано. Вовремя забрали из отеля, гид все информативно говорила историю Египта, также помогали с покупкой напиток, еды, билетов на верблюд. Просто шикарно, без лишних слов)
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Однодневные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Однодневные" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 719 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «Однодневные», 47 ⭐ отзывов, цены от $50. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь