Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $13, скидки до 26%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
4 отзыва
2 часа
Водная прогулка
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
6 авг в 13:30
7 авг в 11:00
$90 за человека
Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
Пешая
скидка
26%
13 отзывов
16 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 80$59 за человека
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
На автобусе
18 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:30
$13 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ж
    Жанна
    25 июля 2024
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Экскурсия очень понравилась! Богдади интересно рассказывал факты о жизни в стране, подсказывал красивые ракурсы для фото, вместе с ним мы
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    посетили 2 мечети, храм, смотровую площадку, кафе "Farsha" и площадь "Сохо", он преподнёс каждому презенты - арафатки и угостил нас местным напитком. Время пролетело незаметно. Информация была познавательной и доступной, гида и саму экскурсию - однозначно рекомендуем!

  • К
    Кристина
    24 июля 2024
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Все супер! Отличный гид Богдади, все показал, все рассказал, очень познавательная экскурсия! Советую 👍
  • Г
    Галина
    23 июля 2024
    Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия!!! Спасибо большое!
  • П
    Полина
    19 июля 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Это самая лучшая экскурсия, меня не впечатлили так Пирамиды и Петра, как дайвинг в Красном море. Анастасия великолепный организатор: на
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    этапе бронирования у меня возникли вопросы, я не успела еще написать сообщение, как Анастасия сама со мной связалась и мы всё решили. Нас забрали из отеля и обратно привезли. Очень удобно, что есть возможность оплатить переводом на наши банковские карты, это для тех, кто не рассчитал наличные доллары. Ребята максимально дружелюбные, легки в общении и заряжают позитивом. Инструктор всё доступно объяснил, показал и поддерживал на всех этапах погружения. Пока я была на пирсе, видела, как погружались другие люди со сторонними организаторами, и заметила, что у них были не такие радушные инструкторы, также у них возникали какие-то проблемы и было видно, что люди не получили удовольствие от услуги. Я очень рада, что вам повезло встретить такую команду, ведь впечатления формируются еще и благодаря организации. Спасибо за незабываемые впечатления и за то, что ваша компания работает так слаженно!

  • А
    Анна
    6 июля 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Отличная экскурсия, 5 из 5, все во время, встретили, отвезли, привезли, инструктор отличный, под водой была долго, у меня не
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    первое погружение, сравнить есть с чем. Это было самое интересное. В Шарм-эш-Шейх погрулжалась с яхты, это всего 10 мин, и фауна очень отличалась, здесь с берега видела гораздо больше, чем Рос Мохамед, однозначно рекомендую

  • И
    Ибрагим
    2 июля 2024
    Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
    Все отлично прошло! Взяли индивидуальную экскурсию дайвинг и не пожалели. Анастасия и ее супруг отличные ребята. Быстро забронировали, они нам
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    в вотс ап сразу написали, уточнить размер для погружения, во время забрали во в речи вернули, провели инструктаж, при погружении все проходило комфортно, фото видео сделали. Спасибо, рекомендую

  • А
    Анна
    1 июля 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
    Начнём по порядку, пунктуальность, замечательный сервис, комфортный автомобиль, мини группа 4 человека, хороший водитель и был сотрудник охраны, Георгий прекрасно
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    владеет русским языком, все обещание сдержаны. Гора Моисея прекрасна, мистическое место, восхождение было умеренно трудным, гид бедуин, которому нас доверил Георгий, профессионал, он по горе ходит как кот, ему фонарь был не нужен, мы за ним след в след, отвёл в секретное место, мы там были одни, сделал нам фотографии, он телефон пользуется на уровне проф. Далее монастырь, волшебное место, из которого не хочется уходить, Георгий показал на что нужно пристально обратить внимание, у меня разрядилась батарея, Георгий сделал фото на свой и все отправил мне. Кстати, в машине раздали вай фай. В июне комфортная температура. Примерно 20 градусов.

  • Ю
    Юлия
    25 июня 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
    Очень душевная экскурсия, пропитанная глубокими смыслами. Все организовано с максимальной заботой, Георгий очень располагает к себе, видно, что действительно любит то,
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    чем занимается! Экскурсия проходила в небольшой группе, трансфер осуществлялся на очень комфортабельном микроавтобусе. Как только добрались до горы, почувствовалась заветная прохлада (в июне около 18-20 градусов). Далее начался подъем в сопровождении русскоговорящего и очень спортивного местного молодого человека. Кому-то он дался весьма легко, кому-то чуть сложнее, но все справились! Всегда можно было сделать небольшую остановку, перевести дух. На пути располагались места, где можно выпить кофе и купить что-то перекусить. Также можно было воспользоваться услугами верблюда)) Ближе к вершине нас ждали 750 ступеней, это стало, наверное, самым большим испытанием себя. Весь подъем сопровождался фантастическими видами звездного неба, очертаний гор и звенящей тишиной… ну и как награда за проделанный путь - безумной красоты рассвет… А после спуск и посещение монастыря святой Екатерины, где раскрывается духовная сторона экскурсии, есть возможность поставить свечи, оставить записки, увидеть значимые христианские святыни. Поездка стоит того, позволяет увезти с собой незабываемые эмоции и приятные воспоминания, а не только килограммы от отельного «все включено»))

  • M
    Mariia
    23 июня 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
    Замечательная экскурсия. Исполнилась наша мечта и мы с мужем побывали на горе Моисея. Организация на высшем уровне, комфортабельный автобус и дружелюбное сопровождение. С радостью повторим)

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Популярные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
  2. Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
  3. Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 13 до 90 со скидкой до 26%. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
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