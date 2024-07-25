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этапе бронирования у меня возникли вопросы, я не успела еще написать сообщение, как Анастасия сама со мной связалась и мы всё решили. Нас забрали из отеля и обратно привезли. Очень удобно, что есть возможность оплатить переводом на наши банковские карты, это для тех, кто не рассчитал наличные доллары. Ребята максимально дружелюбные, легки в общении и заряжают позитивом. Инструктор всё доступно объяснил, показал и поддерживал на всех этапах погружения. Пока я была на пирсе, видела, как погружались другие люди со сторонними организаторами, и заметила, что у них были не такие радушные инструкторы, также у них возникали какие-то проблемы и было видно, что люди не получили удовольствие от услуги. Я очень рада, что вам повезло встретить такую команду, ведь впечатления формируются еще и благодаря организации. Спасибо за незабываемые впечатления и за то, что ваша компания работает так слаженно!