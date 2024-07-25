2 часа
Водная прогулка
Дайвинг на одном из лучших пляжей Шарм-эль-Шейха
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
6 авг в 13:30
7 авг в 11:00
$90 за человека
скидка
26%
16 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Рассвет на горе Синай (Моисей) в мини - группе
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
от 80$59 за человека
4 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Тур по вечернему Шарм-Эль-Шейху в мини-группе
Начало: От отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 15:30
$13 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЖЖанна25 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Богдади интересно рассказывал факты о жизни в стране, подсказывал красивые ракурсы для фото, вместе с ним мы
- ККристина24 июля 2024Все супер! Отличный гид Богдади, все показал, все рассказал, очень познавательная экскурсия! Советую 👍
- ГГалина23 июля 2024Очень понравилась экскурсия!!! Спасибо большое!
- ППолина19 июля 2024Это самая лучшая экскурсия, меня не впечатлили так Пирамиды и Петра, как дайвинг в Красном море. Анастасия великолепный организатор: на
- ААнна6 июля 2024Отличная экскурсия, 5 из 5, все во время, встретили, отвезли, привезли, инструктор отличный, под водой была долго, у меня не
- ИИбрагим2 июля 2024Все отлично прошло! Взяли индивидуальную экскурсию дайвинг и не пожалели. Анастасия и ее супруг отличные ребята. Быстро забронировали, они нам
- ААнна1 июля 2024Начнём по порядку, пунктуальность, замечательный сервис, комфортный автомобиль, мини группа 4 человека, хороший водитель и был сотрудник охраны, Георгий прекрасно
- ЮЮлия25 июня 2024Очень душевная экскурсия, пропитанная глубокими смыслами. Все организовано с максимальной заботой, Георгий очень располагает к себе, видно, что действительно любит то,
- MMariia23 июня 2024Замечательная экскурсия. Исполнилась наша мечта и мы с мужем побывали на горе Моисея. Организация на высшем уровне, комфортабельный автобус и дружелюбное сопровождение. С радостью повторим)
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Популярные экскурсии»
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