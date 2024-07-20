9 часов
Водная прогулка
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: От шлагбаума вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
$25 за человека
13 часов
Групповая
Гора Моисея и монастырь Святой Екатерины: духовное путешествие
Встретьте восход на вершине горы Моисея и исследуйте древний монастырь Святой Екатерины в одной поездке из Шарм-Эль-Шейх
Начало: У вашего отеля
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:00
Сегодня в 20:00
7 авг в 20:00
$30 за человека
13 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Луксор на самолете из Шарм-эль-Шейха
Посетить главные достопримечательности города-музея Древнего Египта за один день
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Расписание: во вторник в 04:30
6 авг в 04:30
13 авг в 04:30
$270 за человека
13 часов
Групповая
Групповая экскурсия в Каир на самолете: история и культура Египта
Исследуйте древние чудеса Каира: от Пирамид Гизы до Сфинкса, наслаждаясь комфортом и скоростью полета
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 04:30
6 авг в 04:30
7 авг в 04:30
$265 за человека
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
Искупаться и поснорклить в одном из самых живописных мест Красного моря
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
185$148 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнжелика20 июля 2024Поездка в целом была интересная, сначала нас на мини автобусе забрали с отеля, привезли в порт, передали нас гиду, и
- TTatiana8 мая 2024У нас была потрясающая поездка в Каир! Наталья - просто фея, которая организовала нам путешествие без сучка и задоринки: обеспечила нам
- ЕЕкатерина24 апреля 2024Отличная экскурсия для тех, кому интересна история древнего Египта! Очень хорошая организация, всё чётко, без задержек.
- ЕЕкатерина21 апреля 2024Спасибо за потрясающую экскурсию! Каирский музей великолепен! Пирамиды и сфинкс произвели неизгладимое впечатление! Очень рада, что летала самолётом, были силы и настроение всё осмотреть.
- ЕЕкатерина20 апреля 2024Очень крутой экспириенс. После пирамид - именно это запомнится о Египте. Тяжело, необычно, но какой кайф преодолеть себя! По организации
- ИИнна19 апреля 2024Все понравилось. Организация путешествия на высшем уровне. Локации завораживающие. Не удалось подайвить, но это уже как оказалось наша невозможность погрузиться по состоянию
- ССергей27 марта 2024Благодарю за организацию и возможность прикоснуться к чуду света. Выбирал между автобусной и авиа экскурсией, ни разу не пожалел, что
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Все»
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