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сказали название корабля, гид сказал ждать около 20-30 минут, по факту ждали дольше (но я понимаю, что это скорее проблема порта, а не экскурсоводов), там было очень душно, людей много. Далее нас повели на корабль, оттуда провели маленький инструктаж, как будет проходить день. Первая остановка у рифа - около 1-1,5 была, те кто хотел нырял с аквалангом, или можно просто было поплавать с маской/без нее, инструктора были с нами в воде, и можно было взяться на спасательный круг, и инструктор покажет красивые места рифа, надо было только лежать на воде и смотреть через маску. Вторая остановка была более маленькая, где то минут 20-30, да и риф там не такой красивый. Далее обед - ничего изысканного, порционно положили рис, макароны, что-то типа рыбы в кляре два кусочка, какое то мясо, отдельно можно было положить коул-слоу, минус обеда, то что мы сидели не за столом на нижней палубе (там не разрешили), а на втором этаже, держали тарелку на руках, а там ветер, и все разлеталось. Третья остановка белый остров, остановка на нем было 30-40 минут, место красивое, белый песок, а вокруг голубая вода, нам сказали, что нужно плыть совсем чуть-чуть, по факту это не так, не тренированному человеку будет тяжеловато, с вами плывут инструктора также с кругами, в ту сторону спокойно сказали держаться за него, а вот обратно один из инструкторов, когда я взялась за круг начал говорить, что это не такси, плыви сама, я ему ответила, что уже не могу, могу утонуть, плюс там очень сильное течение, относит назад, а ему было все равно, но я не слушала, взялась за другой круг и мне помогли доплыть, на обратном пути нас не пересчитали, то есть с острова мы могли все не доплыть, а они бы и не узнали, вот за эти две вещи я и сняла балл. Обратный путь 2 часа занял, мы также пришли в порт и ждали пока нас заберут и отвезут в отель. По итогу экскурсия заняла у нас 10,5 часов.