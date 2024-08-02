скидка
5%
5.5 часов
Водная прогулка
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
194$185 за всё до 3 чел.
скидка
5%
6 часов
Водная прогулка
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
194$185 за всё до 4 чел.
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
Искупаться и поснорклить в одном из самых живописных мест Красного моря
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
185$148 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлина2 августа 2024Экскурсия очень понравилась, благодаря внимательности и заботе гида Махмуда. Забрал из отеля, по дороге заехали в пункт аренды инвентаря и
- ООльга3 июля 2024Идеальная экскурсия, одна из лучших на Трипстере. На ней должен побывать каждый. Спасибо еще раз Махмуду за комфорт,заботу, спокойствие, неотразимые по своей красоте и гармонии природные локации.
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «За городом и природа»
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