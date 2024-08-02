За городом и природа – экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $148, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
На машине
скидка
5%
18 отзывов
5.5 часов
Водная прогулка
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
194$185 за всё до 3 чел.
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
На машине
скидка
5%
25 отзывов
6 часов
Водная прогулка
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
194$185 за всё до 4 чел.
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
На машине
скидка
20%
4.5 часа
Водная прогулка
В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
Искупаться и поснорклить в одном из самых живописных мест Красного моря
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
185$148 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алина
    2 августа 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Экскурсия очень понравилась, благодаря внимательности и заботе гида Махмуда. Забрал из отеля, по дороге заехали в пункт аренды инвентаря и
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    получили все необходимое. Провез по заповеднику, показал самые красивые места. В конце экскурсии была остановка для купания, пляж был выбран гидом прекрасный: кроме нас там никого не было. Всю дорогу предлагались прохладителтные напитки, салфетки. На пляж для нас привез стулья и столик, чтобы можно было удобно разложить вещи. Елинственный момент-не советую приезжать в Египет летом, т. к очень жарко и находиться под палящим солнцем тяжело. Но к организации экскурсии это не имеет отношения))

  • О
    Ольга
    3 июля 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Идеальная экскурсия, одна из лучших на Трипстере. На ней должен побывать каждый. Спасибо еще раз Махмуду за комфорт,заботу, спокойствие, неотразимые по своей красоте и гармонии природные локации.
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «За городом и природа»

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  1. Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
  2. Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
  3. В синайский рай - из Шарм-эль-Шейха
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Белый остров
  8. Цветной каньон
  9. Старый город
  10. Исторический музей
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в августе 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 148 до 185 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 43 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Забронируйте экскурсию в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «За городом и природа», 43 ⭐ отзыва, цены от $148. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
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