Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Расположенный на утесе Рас-Ом-Эль-Сеид (рядом с развлекательным центром Alf Laila Wa Laila Entertainment Centre) парк 🌳 водных аттракционов 🎡 Aqua Park City протирается на более 133905 м² и включает в себя аквапарк, два отеля на 260 и 450 номеров, променад кафе, ресторанов, базаров. На территории комплекса находится супермаркет и булочная.

Что может быть лучше во время летнего отдыха всей семьей, чем парк водных аттракционов, который подарит море 🌊 удовольствия каждому члену семьи! Огромный рай водных аттракционов предлагает 20 горок и игр и море мокрого удовольствия в мириадах брызг для вас и вашей семьи.

Твистер (Twister I) Высокоскоростная горка с крутыми поворотами и виражами (длина: 51, 05 метров, высота: 5, 75 метров).

Твистер (Twister II) Волнующая, полная адреналина (длина: 51, 11 метров, высота: 8, 75 метров)

Свободное падение (Tube Freefall) Задержите дыхание и мчитесь на всей скорости вниз по этому высокоскоростному туннелю длиной 50, 95 и высотой 11, 55 метра.

Мультислайд (Multi Slide) Здесь вам понадобится много храбрости! Длина: 41, 24 метра/высота: 8, 75 метра.

Свободное падение (Freefall) Бросьте вызов высокоскоростному слайду длиной 42, 22 метра на захватывающей дух высоте 11, 53 метра во время свободного падения в прозрачную прохладную воду.

Камикадзе (Kamikaze) От этого аттракциона волосы становятся дыбом. У вас достаточно храбрости, чтобы прокатиться по этой горке длиной 42, 15 метра и высотой 11, 55 метра? Гигантская захватывающая горка, без сомнения, заставит ваше сердце биться чаще: невероятно крутой спуск уж точно повысит ваш уровень адреналина в крови!

Боди-слайд (Body Slide) Приносящая массу удовольствия горка длиной 98, 44 метра и высотой 11, 55 метра.

Летучий корабль (Flying Boat) Попробуйте представить себя моряком. Длина горки «Летучий корабль» составляет 14, 69 метра, а высота 10, 00 метров.

Космический корабль (Space Boat Tube) Таинственный мир открытого космоса: горка длиной 47, 74 метра и высотой 13, 00 метров.

Черная дыра (Black Hole) Как следует из названия, горка состоит из двух закрытых слайдов, которые катапультируют вас в черную как смоль спираль. Вы не знаете, куда попадете на следующем повороте, и ничего не увидите, пока не приземлитесь со всплеском в воду! Увлекательная горка длиной 106, 16 и высотой 11, 55 м. Только для взрослых!

Рафтинг слайд (Rafting Slide) Готовы к рафтингу длиной 112, 74 метра с высоты 11, 55 метра? Только для взрослых!

Семейный слайд (Family Slide) Катайтесь всей семьей с горки длиной 115, 55 и высотой 11, 55 метра.

Цунами (Tsunami Slide) Очень веселая горка длиной 9, 9 метра.

Космическая дыра (Space Hole) Горка длиной 23, 74 и высотой 9, 92 метра.

Летучий корабль вверх (Up Hill Flying Boat) горка длиной 53, 63 и высотой 8, 5 метров.

Детское свободное падение (Kids' Freefall) Горка, предлагающая первые волнующие впечатления самым маленьким. Длина горки: 10, 63 м / высота: 3, 05 м. Для детей от 6 до 12 лет.

Слон (Elephant Slide) Любуйтесь улыбками ваших детей, пока они веселятся на горке.

Гриб (Mushroom) Мелководный бассейн с грибом с освежающими брызгами (для детей от 4 до 6 лет).

Водяная башня (Aqua Tower) для детей от 4 до 6 лет

Дельфин (Dolphin) для младенцев, которые еще не умеют ходить самостоятельно.

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