Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

Город контрастовЗдесь богатейшие районы граничат с очень бедными, где люди живут в склепах умерших предков. Здесь среди потока автомобилей легко можно увидеть ослика, неспешно везущего повозку. Или, например, булочника, который ловко выруливает между машинами на велосипеде 🚲, водрузив на голову огромный поднос с хлебом. Настоящий восточный базарВ Каире находится один из крупнейших в мире «восточных базаров» (рынок Хан-Эль-Халили), имеется большой зоопарк, множество мечетей и (обратите внимание!) христианских церквей. Есть даже иудейские синагоги. Знаменитые пирамидыНо традиционно самыми привлекательными для туристов местами в Каире являются «Египетский музей» и исторический комплекс в Гизе. Их посещение и станет основной целью нашей экскурсии 🧭 в захватывающую поездку в Каир — столицу Египта, огромный живой город 🏙️. Яркий, разноплановый и непривычный нашему глазу!