Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

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Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха

Саид С.
Саид С. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Каир — столица ⭐️ Египта и самый большой город 🏙️ Африки с населением более 25 млн.

человек.

Вы посетите знаменитый Каирский национальный музей 🖼, прогуляетесь 👣 на катере по величественному Нилу и пообедаете на его берегу.

Увидите Великие Пирамиды в Гизе и Большого Сфинкса.

Посетите Фабрику масел и папируса.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $55 за человека

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Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Город контрастовЗдесь богатейшие районы граничат с очень бедными, где люди живут в склепах умерших предков. Здесь среди потока автомобилей легко можно увидеть ослика, неспешно везущего повозку. Или, например, булочника, который ловко выруливает между машинами на велосипеде 🚲, водрузив на голову огромный поднос с хлебом. Настоящий восточный базарВ Каире находится один из крупнейших в мире «восточных базаров» (рынок Хан-Эль-Халили), имеется большой зоопарк, множество мечетей и (обратите внимание!) христианских церквей. Есть даже иудейские синагоги. Знаменитые пирамидыНо традиционно самыми привлекательными для туристов местами в Каире являются «Египетский музей» и исторический комплекс в Гизе. Их посещение и станет основной целью нашей экскурсии 🧭 в захватывающую поездку в Каир — столицу Египта, огромный живой город 🏙️. Яркий, разноплановый и непривычный нашему глазу!
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Прогулка на катере по Нилу
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха
Автобусная экскурсия в Каир из Шарм-эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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