Карим А. проводит ещё 6 экскурсий

Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Я заберу вас из отеля, через 30 минут мы прибудем в порт.



Здесь и начнётся самое интересное — погружение в батискафе на глубину Красного моря 🌊.



Вам не потребуется специальная подготовка и экипировка, а с собой вы можете взять даже детей и отправиться в это незабываемое морское путешествие.