Программа экскурсии
- В 9. 00 или 11 или 15 гид заберет Вас у ворот отеля на автобусе 🚌 (с кондиционером )
- Ехать до порта 30 мин.
- Прогулка по морю на батискафе (1, 5 часа)
Что нужно брать с собой ?
- Фотоаппарат, кинокамера
- Деньги
Соответствующая одежда для экскурсии:
- То, что Вам нравится и удобно!
Что входит
- Транспорт
- Входной билет
- Страховка
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 14 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Карим А.
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Карим А. проводит ещё 6 экскурсий
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