Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Плавание на Батискафе (подводной лодке) — это увлекательное полуторачасовое приключение, в течение которого через специальные панорамные стекла можно рассмотреть и сфотографировать уникальные по красоте кораллы, ярко окрашенных рыб и других представителей морской флоры и фауны. Находиться на борту Субмарины комфортно и безопасно. Она оборудована кондиционером, в ходе поездки предлагаются прохладительные напитки.
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Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.