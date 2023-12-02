Порт батискафов находится в Старом городе, по дороге будет возможность посмотреть город.
Экскурсия на Батискафе идеально подойдет для тех, кто в силу разных причин не может заняться дайвингом или снорклингом.
Экскурсия на Батискафе идеально подойдет для тех, кто в силу разных причин не может заняться дайвингом или снорклингом.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|$25
|Дети до 5 лет
|$0
|Детский (с 5 до 12 лет)
|$12.50
Описание
Важная информация • В один день выезд на экскурсию есть три раза, вы выбираете удобное время для себя.
Длительность экскурсии 3 часа вместе с трансфером.
• За вами придёт гид прямо на ресепшн. Возьмите с собой:
- паспорт копия/фото в телефоне;
- удобную одежду и обувь из натуральной ткани;
- защита от солнца (головной убор, солнцезащитные очки, SPF защита для кожи);
- питьевую воду;
- мелкие деньги для личных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Билет на Батискаф
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Трансфер заберет вас c ресепшена вашей гостиницыЗавершение: Трансфер привезет вас в вашу гостиницу
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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