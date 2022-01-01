Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха

Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов

Уснувший океан в пустыне, утопающие в пальмах поселения, вулканические горы — вас ждет необыкновенный Египет без туристов! За 2 дня вы исследуете Белую пустыню с «заснеженными» фигурами и гору из кристаллов.

Поужинаете и переночуете в палатке под звездами.

Побываете в оазисе Бахария в Черной пустыне и Музее мумий.

А мы обеспечим комфортную организацию на всех этапах.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха

Что вас ожидает

День 1: инопланетная Белая пустыня

Приготовьтесь преодолеть более 800 км; по пути предусмотрены остановки для отдыха и завтрака. По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта. Здесь желтый песок словно присыпан снегом и повсюду стоят известняковые творения природы, напоминающие животных и грибы. Кроме того, вас удивит Кристальная гора — гряда холмов, в чьих разломах сверкают кристаллы кальцита.

Вы поужинаете и проводите день, любуясь розовым закатом, а затем ярчайшими звездами пустыни.

День 2: Черная пустыня, оазис Бахария и Музей мумий

После завтрака в Белой пустыне и дороги вас ждут пламенно-черные горы и пальмовые рощи среди песков. Вы побываете в ближайшем к Каиру оазисе — Бахарии. Увидите, как живут здесь люди, и по желанию искупаетесь в местных горячих источниках. Конечно, мы покажем вам достопримечательности Бахарии: Музей золотых мумий с наглядными экспонатами и две древнеегипетские гробницы.

Организационные детали

  • Тур можно организовать и для большего количества участников (до 8). Стоимость: группа из 4 чел. — 220€/чел. ; группа из 5-8 чел. — 200€/чел.
  • Если вы заказываете тур для себя одного/одной, то стоимость составит 450€
  • Скидка для детей 6-12 лет — 50%. Детям до 6 лет бесплатно.

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Все транспортные расходы, питание и проживание включены в стоимость
  • Дополнительно оплачивается трансфер из Шарма — 50€/чел.

Как проходит тур

  • Это поездка без экскурсии с сопровождающим из нашей команды, который не говорит по-русски (но с вами на связи всегда буду я и другие наши русскоязычные сотрудники)
  • Переезды до пустыни и обратно осуществляются на комфортном транспорте с кондиционером (легковое авто или минивэн). По самой пустыне — на подготовленных джипах.
  • Ночевка организована в удобной палатке в пустыне (кемпинг)
  • Дорога из Шарм-эль-Шейха до Белой пустыни занимает около 8, 5 часов, по пути будут остановки для отдыха и завтрака
  • Начало и окончание тура у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире

Питание

  • Завтраки: яйца, сыр, фасоль, хлеб, джем, чай, кофе и сок
  • Пикники: свежие овощи, сыр, тунец, сардины, чипсы и фрукты
  • Ужин: суп, курица или говядина, рис или макароны, овощи, чай и кофе
  • Всегда доступна вода

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По выбранному вами времени

Саид
Саид
Наша компания уже более 15 лет известна на туристическом рынке, мы лидеры продаж экскурсий в Северо-Восточной Африке и на Ближнем Востоке. В компании работают более 100 русскоговорящих высококвалифицированных менеджеров и гидов. Наши основные направления — это продажа квартиры/виллы «под ключ» в Египте, аренда недвижимости и, конечно, насыщенный отдых в Египте, организация экскурсий и туров из Хургады, Каира, Шарм-эль-Шейха, Табы и Марса Алам.
Задать вопрос

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха

🎩Индивидуальные🧒Для детей⚙️Необычные🏡Выездные🐫Сафари🧳Туры

Еще несколько похожих предложений в Шарм-Эль-Шейхе

Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
4.8
13
$29.9
за 1 чел.
Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
Пустыня - это самое необычное место на нашей планете
Ежедневно с 10:00
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
$32
за 1-2 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Парасейлинг - прекрасная возможность получить заряд адреналина, доступная даже ребенку! Вы...
В течении дня с 10.00 - 16.00 по договоренности
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Индивидуальная экскурсия
30
27
за 1 чел.
Парасейлинг в Шарм-эль-Шейхе
Подняться на парашюте над заливом Наама Бэй и насладиться волшебными панорамами
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
4.9
11
$80
за 1 чел.
Плавание с дельфинами из Шарм-эль-Шейха
Под руководством профессионального тренера, управляющего процессом, вы пообщаетесь и поплаваете с...
Ежедневно в 10:30
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
4.5
13
$30
за 1 чел.
Семь чудес Синая: лучшие приключения в пустыне и Голубая Лагуна
Мы собрали все самые увлекательные экскурсии Шарм-эль-Шейха, чтобы вы получили максимум впечатлений...
Ежедневно с 7:30 до 17:00
Катание на багги по пустыне!
25
за 1 чел.
Катание на багги по пустыне!
Исследовать фантастические египетские ландшафты (с трансфером из Шарм-эль-Шейха)
ежедневно в 08:15 и 15:30
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
4.2
6
$25
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Микс-сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Экскурсию «Микс-сафари» вы запомните надолго, она специально организована для любителей адреналина и...
Около 08:30 или в 14:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
$50
за 1 чел.
Супер-сафари 5 в 1 из Шарм Эль Шейха
Первая остановка в районе Трёх бассейнов для снорклинга; плаваем и наслаждаемся морем, солнцем и...
ежедневно
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
4.4
45
$52
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
К пирамидам и сфинксу - поездка в Каир из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в Каир! Этот город называют «Матерью мира» , ведь именно здесь зародилась одна из...
Дельфинарий в Шарм-эль-Шейхе
20
за 1 чел.
Дельфинарий в Шарм-эль-Шейхе
Посмотреть яркое и веселое шоу, удивиться сообразительности дельфинов и оценить их таланты
в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 14:30
Трансфер из / в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
Индивидуальный трансфер
$30
за 1-4 чел.
Трансфер из / в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
Не все любят общественный транспорт или групповой трансфер
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
5
1
14ч
$230
за 1 чел.
В Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
Каир - самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте
понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
У нас ещё много экскурсий 😎 в Шарм-Эль-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Шарм-Эль-Шейхе
🇪🇬