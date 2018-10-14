Путешествие в новое место может вызвать стресс. Но благодаря частному трансферу из аэропорта до отелей Шарм-эль-Шейха вы можете не беспокоиться о поиске такси и миновать длинные очереди с гарантированной услугой встречи.

Представитель туроператора встретит вас у выхода из аэропорта Шарм-эль-Шейха и поможет с багажом. Он будет держать табличку с вашим именем. Вас отвезут в отель на частном автомобиле с кондиционером.

В автомобиле может разместиться до 4 пассажиров. По запросу и за небольшую дополнительную плату доступны автомобили, подходящие для пассажиров в инвалидных креслах. Просто предоставьте информацию о своем рейсе и название отеля при бронировании, и туроператор все организует. В случае трансфера до аэропорта Шарм-эль-Шейха сбор необходимо назначить за 2 часа до времени вылета.