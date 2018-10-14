Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха

Избавьтесь от стресса, сопровождающего прибытие в аэропорт Шарм-эль-Шейха,

4.5
110 отзывов
В группе
до 15 чел.
Избавьтесь от стресса, сопровождающего прибытие в аэропорт Шарм-эль-Шейха, и забронируйте частный трансфер до отеля в Шарм-эль-Шейхе.

Прокатитесь в удобном автомобиле с кондиционером.

Вас ждет трансфер «от двери до двери» с профессиональными водителями.
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Частный трансфер от / до аэропорта Шарм-эль-Шейха
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Полюбуйтесь панорамой Шарм-эль-Шейха, не думая о пробках на дорогах или картах
  2. Расслабьтесь, зная, что водитель следит за вашим рейсом и возможными задержками или ранним прибытием в аэропорт Шарм-эль-Шейха
  3. Оцените по достоинству приватность и комфорт частной поездки по региону Красного моря
  4. Не стойте в длинных очередях к такси в аэропорту Шарм-эль-Шейха благодаря приоритетному бронированию
Путешествие в новое место может вызвать стресс. Но благодаря частному трансферу из аэропорта до отелей Шарм-эль-Шейха вы можете не беспокоиться о поиске такси и миновать длинные очереди с гарантированной услугой встречи.
Представитель туроператора встретит вас у выхода из аэропорта Шарм-эль-Шейха и поможет с багажом. Он будет держать табличку с вашим именем. Вас отвезут в отель на частном автомобиле с кондиционером.
В автомобиле может разместиться до 4 пассажиров. По запросу и за небольшую дополнительную плату доступны автомобили, подходящие для пассажиров в инвалидных креслах. Просто предоставьте информацию о своем рейсе и название отеля при бронировании, и туроператор все организует. В случае трансфера до аэропорта Шарм-эль-Шейха сбор необходимо назначить за 2 часа до времени вылета.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в частном автомобиле с кондиционером в 1 сторону
  • Англоговорящий представитель в аэропорту Шарм-эль-Шейха
  • Помощь с багажом
Что не входит
  • Любые дополнительные расходы, не упомянутые в программе
  • Чаевые водителю
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Что взять с собой
  • Паспорт или удостоверение личности
Важная информация
  • Время сбора и высадки относятся к вашим рейсам
  • Пожалуйста, сообщите, сколько у вас багажа
Требования к участникам
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 110 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
70
4
27
3
6
2
2
1
5
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
А
14 окт 2018
(Швейцария)
Трансфер прошел безупречно и очень хорошо организован. При выезде из отеля водитель был даже на 10 минут раньше. Автомобиль выглядел очень чистым, комфортным и безопасным. Водитель очень дружелюбный. Единственное предложение по улучшению: планируйте больше места для багажа. К счастью, у нас было всего три больших чемодана. (2 взрослых с 2 детьми) Нам никогда не приходилось показывать ваучеры. Мы были приятно удивлены трансфером и в любой момент забронируем его повторно.
N
6 мар 2015
(Великобритания)
Нас встретили еще до того, как добраться до занятой толпы таксистов, ожидающих у главных дверей, так что нас без проблем провели. Такси (минивэн / переноска для пассажиров было очень чистым и удобным. Багаж был загружен и разгружен для нас. Отличное обслуживание примерно за половину стоимости такси. Воспользуемся снова.
A
24 сен 2021
(Саудовская Аравия)
Отличный сервис

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