Из отеля вы переедите на джипе до станции в пустыне, там вы пересядете на верблюдов и начнете свое удивительное путешествие. Вы пройдете вдоль побережья до самого оазиса. Этот небольшой островок в пустыне очень живописен, здесь произрастает множество разнообразных тропических растений. После этого, ваше путешествие продолжится до «Голубой Дыры» - места, где самые красивые 🤩 коралловые рифы, и культовое место многих дайверов. Вы обязательно поплаваете с масками и ластами и увидите многие красоты этого прекрасного подводного мира. После чего, вас ждет вкусный обед в шатре бедуинов на самом берегу моря 🌊 экскурсии:
В 7. 30- 8. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля на джипах
Через 1 час езды Вы будете в пустыне. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий и мы приглашаем Вас на отдых в бедуинской палатке ⛺ и угощаемся знаменитым бедуинским чаем
через 30 мин мы прибываем к первой цели нашей экскурсии 🧭 - район Абу-Галум.
Катание на верблюдах 🐪 ( 30 мин )
Купание в Голубой дыре ( 1 час )
Обед в ресторане на берегу моря
после обеда Вы будете в торговом центре, где Вы сможете купить себе сувениры
Возвращение в Шарм-Эль-Шейх в 16:30
Что нужно брать с собой ?
Загранпаспорт
Фотоаппарат, кинокамера
Полотенце
Маска и ласты
Деньги
Что входит
Трансфер
обед
страховка
Что не входит
напитки в ресторане
сувениры.
Более никаких дополнительных расходов с Вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 5 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.