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Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Путешествие в заповедник Абу Галум, одна из самых интересных и насыщенных приятными эмоциями экскурсия ⛳.

Эта заповедная зона – уникальное сочетание живописных пейзажей Акабского залива с неповторимым подводным миром.

Само побережье заповедника Абу Галум очаровательно – узкие долины, высокие красные горы ⛰️ и чистейшие горные источники с ледяной водой, песчаные дюны.

Здесь вы сможете увидеть более сотни редчайший растений, которые встречаются только в этой местности.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • $20 за человека

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Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)

Что вы увидите

  • Город Дахаб - заповедник Абугаллом
Из отеля вы переедите на джипе до станции в пустыне, там вы пересядете на верблюдов и начнете свое удивительное путешествие. Вы пройдете вдоль побережья до самого оазиса. Этот небольшой островок в пустыне очень живописен, здесь произрастает множество разнообразных тропических растений. После этого, ваше путешествие продолжится до «Голубой Дыры» - места, где самые красивые 🤩 коралловые рифы, и культовое место многих дайверов. Вы обязательно поплаваете с масками и ластами и увидите многие красоты этого прекрасного подводного мира. После чего, вас ждет вкусный обед в шатре бедуинов на самом берегу моря 🌊 экскурсии:
  • В 7. 30- 8. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля на джипах
  • Через 1 час езды Вы будете в пустыне. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий и мы приглашаем Вас на отдых в бедуинской палатке ⛺ и угощаемся знаменитым бедуинским чаем
  • через 30 мин мы прибываем к первой цели нашей экскурсии 🧭 - район Абу-Галум.
  • Катание на верблюдах 🐪 ( 30 мин )
  • Купание в Голубой дыре ( 1 час )
  • Обед в ресторане на берегу моря
  • после обеда Вы будете в торговом центре, где Вы сможете купить себе сувениры
  • Возвращение в Шарм-Эль-Шейх в 16:30
Что нужно брать с собой ?
  • Загранпаспорт
  • Фотоаппарат, кинокамера
  • Полотенце
  • Маска и ласты
  • Деньги
Что входит
  • Трансфер
  • обед
  • страховка
Что не входит
  • напитки в ресторане
  • сувениры.
  • Более никаких дополнительных расходов с Вашей стороны
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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