В 7. 30- 8. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля на джипах

Через 1 час езды Вы будете в пустыне. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий и мы приглашаем Вас на отдых в бедуинской палатке ⛺ и угощаемся знаменитым бедуинским чаем

через 30 мин мы прибываем к первой цели нашей экскурсии 🧭 - район Абу-Галум.

Катание на верблюдах 🐪 ( 30 мин )

Купание в Голубой дыре ( 1 час )

Обед в ресторане на берегу моря

после обеда Вы будете в торговом центре, где Вы сможете купить себе сувениры

Возвращение в Шарм-Эль-Шейх в 16:30

Что нужно брать с собой ?

Загранпаспорт

Фотоаппарат, кинокамера

Полотенце

Маска и ласты

Деньги

Из отеля вы переедите на джипе до станции в пустыне, там вы пересядете на верблюдов и начнете свое удивительное путешествие. Вы пройдете вдоль побережья до самого оазиса. Этот небольшой островок в пустыне очень живописен, здесь произрастает множество разнообразных тропических растений. После этого, ваше путешествие продолжится до «Голубой Дыры» - места, где самые красивые 🤩 коралловые рифы, и культовое место многих дайверов. Вы обязательно поплаваете с масками и ластами и увидите многие красоты этого прекрасного подводного мира. После чего, вас ждет вкусный обед в шатре бедуинов на самом берегу моря 🌊 экскурсии: