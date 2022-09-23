Экскурсия в Иерусалим

Смешанная: автобусная и пешеходная

Смешанная: автобусная и пешеходная.
Экскурсия в Иерусалим
Экскурсия в Иерусалим
Экскурсия в Иерусалим
Экскурсия в Иерусалим

Что вас ожидает 🤩

  • Иерусалим
  • Вифлеем
  • Мертвое море
  • Храм Рождества Христова
  • Храм Гроба господня
  • Голгофа
  • Стена плача
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Приглашаем вас совершить увлекательное путешествие в Израиль по святым местам в комфортабельном автобусе с кондиционером.

В 19.30 - 20.00 мы заберем вас от ворот вашего отеля и подвезем на минибусе к основной группе.

Расстояние от Шарм-эль-Шейха до границы с Израилем (город Таба) мы приодолеем за 2.5 -3 часа езды (220 км). В это время Вам не придется скучать, так как наш гид обьяснит все подробности поездки и план наших действий.

По дороге вы должны будете запонить 2 карточки. Одну из них Вы предъявите при пересечении границы, а вторую - при возвращении в Шарм-эль-Шейх. (Не забудьте взять с собой паспорта и ручку!). Вы должны будете заполнить свои паспортные данные (ФИО, дата рождения, гражданство), указать название компании с которой Вы путешествуете на экскурсии, номер автобуса и Ваш телефон в случае непредвиденных обстоятельств.

Следующим этапом будет пересечение границы. Мы проходим два контрольно-пропускных пункта: Египет, а затем - Израиль. Просьба вести себя спокойно, строго выполнять указания дежурного пограничника, не шутить с сотрудниками таможни, не суетится и не волноваться. При соблюдении всех правил мы успешно и быстро пересечем границу.

На израильской стороне на выходе из здания таможенного контроля и увидите много автобусов разных турфирм, а также встречающего Вас гида с табличкой и назвнием компании. Гид соберет всех туристов нашей группы и проводит их к автобусу. С этого начнется наше путешествие по Израилю к Иерусалиму.

Первая остановка в Израиле - Мертвое море. Дорога от границы до моря занимает около 2 часов. По прибытии туда у вас будет примерно 1,5 часа для отдыха и купания в Мертвом море. Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности.

Затем мы продолжим путешествие в Иерусалим по дороге, которая проходит через Иорданскую долину и библейский Иерихон. Вы увидите древние пейзажи Святой земли и бедуинов-кочевников Иудейской пустыни.

На подъезде к Иерусалиму мы сделаем остановку, чтобы полюбоваться величественными видами Старого города и Храмовой Горы, на которой находится мечеть Аль Акса и мечеть Скалы, и направимся в Вифлеем - место рождения Иисуса Христа. В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова.

Затем нас ждет обед в местном ресторане.

После обеда нас ждет Иерусалим - колыбель трёх религий: Иудаизма, Христианства и Ислама.

Пешеходная экскурсия по Старому городу начнется от Яффских ворот. Мы посетим Храм Гроба Господня, пройдём последние пять остановок Крестного пути. На Голгофе мы сможем увидеть отверстие в природной скале, в которой был водружён Крест. Мы продолжим нашу экскурсию через экзотический Мусульманский квартал в сторону Еврейского квартала и Стены Плача, являющейся самым святым местом для евреев. К нему стремятся миллионы людей со всего мира. Многие верят,что молитвы и записки,оставленные между камнями Стены плача,не останутся без ответа и заветные желания осуществятся.

На этом наша экскурсия в Иерусалим завершится и мы отправимся в обратный путь в Египет через Эйлат.

Внимание! Данная экскурсия связана с длительным переездом. Дорога занимает примерно 8 часов в одну сторону без учета остановок. Возможны задержки в пути, связанные с трафиком и прохождением границы. Рекомендуем брать с собой в дорогу воду и сухой паек. Не смотря на наличие в автобусе кондиционера не рекомендуется лицам с повышенной чувствительностью к пешим переходам и длительным переездам в условиях жаркой погоды.

Программа

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Четверг в 19:30
Экскурсия длится около 1 дня 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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🚗На машине🧒Можно с детьми⛪️Монастыри, церкви, храмы🙏Религиозные📜История и культура🧳Многодневные турыЭкскурсия в Израиль, Иерусалим, Мертвое море🚌На автобусе

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