Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 16 часов
  • 👫 Группа не более 13 человек

  • $38 за человека

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Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея или, как называют ее монахи, «священный пик», имеет высоту 2285 метров над уровнем моря 🌊, взойти на нее от монастыря можно за два часа. По преданию, это та самая гора Хориву, на вершине которой Моисей получил скрижали и десять заповедей.
На вершину горы ⛰️ ведет два пути. Один — это 3750 ступеней, вырубленных монахами в скалах. Этот путь короче, но труднее. Другой, более легкий путь проложен египетскими властями в XIX веке, по нему даже можно подняться верхом.
На вершине горы Моисея построена часовня, посвященная Святой троице. К северу от часовни есть пещера, где Бог сказал Моисею: «Когда же будет проходить слава Моя, Я поставлю тебя в расселине скалы, и покрою тебя рукой Моею, доколе не пройду». (Исход, 33:22).
С вершины горы открывается захватывающий дух вид, ради которого стоит потратить силы на восхождение. Особенно красив вид на рассвете. Согласно легенде, человеку, взошедшему на гору и встретившему там восход 🌅 солнца, отпускаются все грехи.
Необычность этой экскурсии 🧭 во всем: восхождение начинается поздно ночью, где-то в третьем часу. Поэтому постарайтесь хорошенько выспаться перед поездкой.
Обязательно наденьте удобную и легкую обувь, возьмите с собой теплые вещи (свитер, ветровку, брюки, носки, шапку), так как перед рассветом на высоте более 2200 метров достаточно холодно — плюс 5–8 градусов, в лучшем случае. Не будет лишним и удобный легкий рюкзачок для вещей и воды.
Утром, после спуска с горы Моисея мы посетим монастырь Св. Екатерины — православный монашеский центр, чья история 📖 не прерывалась с VI века. Вот уже 1400 лет стоит он в середине Синайской пустыни, с тех пор как был построен в период правления византийского императора Юстиниана (527–565 гг. ). Основатель ислама пророк Мохаммед, арабские халифы, турецкие султаны и даже сам Наполеон покровительствовали монастырю, что предотвратило его разграбление. За всю свою долгую историю монастырь ни разу не был захвачен, разрушен или просто поврежден.
Название монастыря связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимиану и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой ангелы перенесли на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия ее мощи обнаружили монахи и перенесли в монастырь.
Монастырь Св. Екатерины — место традиционного паломничества. Здесь много икон, колоколов, церковной утвари, старинных рукописей на древних языках. На территории монастыря находится Неопалимая Купина — куст, в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел ему вывести сынов Израилевых из египетского плена. Не так важно, какого вы вероисповедания, верите ли вы тому, что написано в Библии, но именно здесь вы почувствуете себя свидетелем тех давних событий.
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Что не входит
  • Входной билет в заповедную зону
  • где находится гора Моисея и монастырь св. Екатерины - 10$
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины
Гора Моисея + монастырь Св. Екатерины

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 13 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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