Экскурсия временно не проводится
Эта экскурсия ⛳ одновременно и веселая, и экстремальная, и познавательная, и паломническая. Включает в себя:
- сафари по пустыне на комфортабельном закрытом джипе (Land Cruiser — под управлением опытного водителя),
- посещение монастыря Св. Екатерины (древнейшего в мире непрерывно действующего христианского монастыря),
- прогулка по Цветному Каньону — одному из самых красивых 🤩 природных заповедников Египта,
- обед на берегу моря 🌊 города Дахаб с его недорогим базаром, где можно приобрести различные сувениры 🎁, золото и ароматические масла значительно дешевле, чем в Шарм-Эль-Шейхе.
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Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
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- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 8 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
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Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий
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