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«Висячая церковь» Церковь Святой Девы Марии.

Церковь на территории Старого Каира, в верхней части Водяных Ворот. Известна также как Подвешенная, или Висячая церковь. Внутри расположен старинный иконостас, сделанный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. вы узнаете почему церковь поручила своё название.

Церковь святых Сергия и Вакха или церковь Святого семейства.

Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее в Египет от царя Ирода святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус. На этом месте стояла их скромная хижина. Иосиф обеспечивал Марии и её сыну пропитание, подрабатывая по специальности в близлежащей крепости Вавилон, существующей по сей день. Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части. В него ведут каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место поклонения многочисленных христианских паломников со всего света.

Еврейская синагога Бен-Эзры.

На этом месте выстроили синагогу, поскольку здесь есть родник, у которого дочь фараона нашла в корзине маленького Моисея. Другие придания гласят о том, что на это месте Моисей совершил молитву перед посещение фараона, в момент, когда он просил вывести из Египта еврейский народ. У входа в саму синагогу есть камень, на котором Моисей молился. Еще одно сказание говорит о том, что синагогу выстроили в месте, где пророк Иеремия собрал евреев после разрушений Навуходоносора. Интересным является тот факт, что во времена правления калифов в Египте синагоги разрушали, а синагога Бен Эзры оставалась нетронутой.

Монастырь Святого Симона Таннера или «Пещерная церковь».

Вместо привычных церковных сводов — стены пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь построен заббалинами — египетскими жителями, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. Проживают они в христианском квартале на окраине Каира, который носит «говорящее» название Город Мусорщиков.

Парк Эль-Азхар — одно из чудес современного Каира:

30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре «Вавилона» наших дней. Парк не включён в число распиаренных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает всем известным египетским пирамидам.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.