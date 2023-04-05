Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)

Христианский Каир

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Ответы на вопросы
Может показаться странным наличие христианских мест в арабской мусульманской стране, но не стоит забывать, что Иосиф и Мария после рождения Иисуса как раз бежали от Ирода в Египет по совету явившегося ангела, здешние христианские места не следствие миссионерской деятельности, а имеют реальную историческую, библейскую привязку.
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
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Описание

Что вас ожидает:

  • «Висячая церковь» Церковь Святой Девы Марии.
  • Церковь на территории Старого Каира, в верхней части Водяных Ворот. Известна также как Подвешенная, или Висячая церковь. Внутри расположен старинный иконостас, сделанный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. вы узнаете почему церковь поручила своё название.
  • Церковь святых Сергия и Вакха или церковь Святого семейства.
  • Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее в Египет от царя Ирода святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус. На этом месте стояла их скромная хижина. Иосиф обеспечивал Марии и её сыну пропитание, подрабатывая по специальности в близлежащей крепости Вавилон, существующей по сей день. Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части. В него ведут каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место поклонения многочисленных христианских паломников со всего света.
  • Еврейская синагога Бен-Эзры.
  • На этом месте выстроили синагогу, поскольку здесь есть родник, у которого дочь фараона нашла в корзине маленького Моисея. Другие придания гласят о том, что на это месте Моисей совершил молитву перед посещение фараона, в момент, когда он просил вывести из Египта еврейский народ. У входа в саму синагогу есть камень, на котором Моисей молился. Еще одно сказание говорит о том, что синагогу выстроили в месте, где пророк Иеремия собрал евреев после разрушений Навуходоносора. Интересным является тот факт, что во времена правления калифов в Египте синагоги разрушали, а синагога Бен Эзры оставалась нетронутой.
  • Монастырь Святого Симона Таннера или «Пещерная церковь».
  • Вместо привычных церковных сводов — стены пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь построен заббалинами — египетскими жителями, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. Проживают они в христианском квартале на окраине Каира, который носит «говорящее» название Город Мусорщиков.

Парк Эль-Азхар — одно из чудес современного Каира:

30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре «Вавилона» наших дней. Парк не включён в число распиаренных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает всем известным египетским пирамидам.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Индивидуальный трансфер из / в отеля до аэропорта
  • Авиабилеты
  • Обед
  • Входные билеты во все указанные исторические места
  • Русскоговорящий лицензированный гид, Не входит:
Что не входит
  • В обед напитки оплачиваются отдельно
  • Внимание, оплата полной стоимости за 2 дня до проведения, количество участников можно увеличить доплата за каждого 260€
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель размещения в г. Шарм-эш-Шейх
Завершение: Отель размещения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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