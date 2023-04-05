Христианский Каир
Может показаться странным наличие христианских мест в арабской мусульманской стране, но не стоит забывать, что Иосиф и Мария после рождения Иисуса как раз бежали от Ирода в Египет по совету явившегося ангела, здешние христианские места не следствие миссионерской деятельности, а имеют реальную историческую, библейскую привязку.
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Описание
Что вас ожидает:
- «Висячая церковь» Церковь Святой Девы Марии.
- Церковь на территории Старого Каира, в верхней части Водяных Ворот. Известна также как Подвешенная, или Висячая церковь. Внутри расположен старинный иконостас, сделанный из древесины ливанского кедра и инкрустированный слоновой костью. вы узнаете почему церковь поручила своё название.
- Церковь святых Сергия и Вакха или церковь Святого семейства.
- Считается, что она возведена на том месте, где поселилось бежавшее в Египет от царя Ирода святое семейство — Дева Мария, Иосиф Плотник и младенец Иисус. На этом месте стояла их скромная хижина. Иосиф обеспечивал Марии и её сыну пропитание, подрабатывая по специальности в близлежащей крепости Вавилон, существующей по сей день. Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца. Вход в грот расположен в часовне, с левой стороны алтарной части. В него ведут каменные ступени. К 2000-летию рождения Христа грот отреставрирован, однако спускаться в него могут только священники. Это место поклонения многочисленных христианских паломников со всего света.
- Еврейская синагога Бен-Эзры.
- На этом месте выстроили синагогу, поскольку здесь есть родник, у которого дочь фараона нашла в корзине маленького Моисея. Другие придания гласят о том, что на это месте Моисей совершил молитву перед посещение фараона, в момент, когда он просил вывести из Египта еврейский народ. У входа в саму синагогу есть камень, на котором Моисей молился. Еще одно сказание говорит о том, что синагогу выстроили в месте, где пророк Иеремия собрал евреев после разрушений Навуходоносора. Интересным является тот факт, что во времена правления калифов в Египте синагоги разрушали, а синагога Бен Эзры оставалась нетронутой.
- Монастырь Святого Симона Таннера или «Пещерная церковь».
- Вместо привычных церковных сводов — стены пещеры в глубине горы Мукаттам. Монастырь построен заббалинами — египетскими жителями, которые занимаются сбором и утилизацией мусора. Проживают они в христианском квартале на окраине Каира, который носит «говорящее» название Город Мусорщиков.
Парк Эль-Азхар — одно из чудес современного Каира:
30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей в самом центре «Вавилона» наших дней. Парк не включён в число распиаренных туристических маршрутов, однако по красоте и уникальности он ничем не уступает всем известным египетским пирамидам.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Индивидуальный трансфер из / в отеля до аэропорта
- Авиабилеты
- Обед
- Входные билеты во все указанные исторические места
- Русскоговорящий лицензированный гид, Не входит:
- Что не входит
- В обед напитки оплачиваются отдельно
- Внимание, оплата полной стоимости за 2 дня до проведения, количество участников можно увеличить доплата за каждого 260€
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель размещения в г. Шарм-эш-ШейхЗавершение: Отель размещения
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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