В 19. 30- 20. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером или (мини автобусе) и подвозим к большой группе. От Шарм-эль-шейха до границы ( город 🏙️ Таба) - 220 км (2. 5 -3 часа) езды. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий. Также Вам будет предоставлено 2 карточки. Одну из них Вы будете использовать сейчас на границе, а вторую при возвращении в Шарм-эль-шейх. Не забудьте взять с собой ручку, так как карточки требуют заполнения.
Следующим нашим действием будет пересечение границы. Мы проходим два контрольно-пропускных пункта : Египет, а потом Израиль. Просьба вести себя спокойно. Строго выполнять указания дежурного пограничника. Не шутить с сотрудниками таможни. Не суетится и не волноваться. При соблюдении всех правил мы успешно и быстро пересекаем границу.
Израиль.
- Мы начинаем наш путь в Иерусалим на границе Эйлат - Мёртвое море 🌊. Путешествие до Мертвого моря занимает около 2 часов.
- Купание в Мёртвом море(1. 5 часа)
- По дороге в Иерусалим, которая проходит через Иорданскую долину и библейский Иерихон, вы увидите древние пейзажи Святой земли и бедуинов-кочевников Иудейской пустыни. Мы остановимся, чтобы полюбоваться величественными видами Старого города и Храмовой Горы ⛰️, на которой находится мечеть Аль Акса и мечеть Скалы.
- После этого мы прибываем в Вифлеем-место рождения Иисуса Христа В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова.
- Отправляемся в святой город Иерусалим-Колыбель трёх религий, Иудаизма, Христианства и Ислама.
Обзорная экскурсия ⛳ по Иерусалиму
Мы начинаем нашу пешеходную экскурсию по Старому городу от Яффских ворот и идём к Храму Гроба Господня. Храм воздвигнут на месте Распятия и Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа. Мы пройдём последние пять остановок Крестного пути (Виа Долороза/Дорога Скорби) - путь, по которому шёл Спаситель к Голгофе, месту своего распятия. На Голгофе мы сможем увидеть отверстие в природной скале, в которой был водружён Крест. Последняя остановка Крестного пути-Святой Гроб Господень, величайшая Святыня Христианского мира. В этом месте каждую Пасху происходит самое главное чудо православного мира-чудо схождения Благодатного Огня.
Мы продолжим нашу экскурсию через экзотический Мусульманский квартал в сторону Еврейского квартала и Стены Плача, являющейся самым святым местом для евреев. Это именно отрезок стены, который находился под Святая Святых Первого и Второго храмов. К нему стремятся миллионы людей со всего мира. Многие верят, что молитвы и записки, оставленные между камнями Стены плача, не останутся без ответа и заветные желания осуществятся.
На этом завершается Ваша экскурсия в Иерусалим и Вы возвращаетесь в Египет через Эйлат
Что нужно брать с собой?
- Загранпаспорт
- Ручку, для заполнения миграционной карты на границе
- Сухой паек(закажите паек за день до выезда на экскурсию на ресепшене отеля, это Ваше право)
- Воду
- Фотоаппарат, камера!
- Деньги !
Соответствующая одежда для экскурсии:
- Мы настоятельно рекомендуем вам при посещении святых мест быть в одежде прикрывающей плечи и колени
- Полотенце
- Головной убор
- Удобная обувь
- Солнцезащитные очки (по желанию )
- Крем от солнца (по желанию )
Детали экскурсии:
расписание экскурсии: понедельник - четверг
начало: 19. 30 - 20. 30
Время возврата : 23. 00 - 23. 30
длительность: 1 день