В 19. 30- 20. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером или (мини автобусе) и подвозим к большой группе. От Шарм-эль-шейха до границы ( город 🏙️ Таба) - 220 км (2. 5 -3 часа) езды. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий. Также Вам будет предоставлено 2 карточки. Одну из них Вы будете использовать сейчас на границе, а вторую при возвращении в Шарм-эль-шейх. Не забудьте взять с собой ручку, так как карточки требуют заполнения.

Следующим нашим действием будет пересечение границы. Мы проходим два контрольно-пропускных пункта : Египет, а потом Израиль. Просьба вести себя спокойно. Строго выполнять указания дежурного пограничника. Не шутить с сотрудниками таможни. Не суетится и не волноваться. При соблюдении всех правил мы успешно и быстро пересекаем границу.

Израиль.

Мы начинаем наш путь в Иерусалим на границе Эйлат - Мёртвое море 🌊. Путешествие до Мертвого моря занимает около 2 часов.

Купание в Мёртвом море(1. 5 часа)

По дороге в Иерусалим, которая проходит через Иорданскую долину и библейский Иерихон, вы увидите древние пейзажи Святой земли и бедуинов-кочевников Иудейской пустыни. Мы остановимся, чтобы полюбоваться величественными видами Старого города и Храмовой Горы ⛰️, на которой находится мечеть Аль Акса и мечеть Скалы.

После этого мы прибываем в Вифлеем-место рождения Иисуса Христа В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова.

Отправляемся в святой город Иерусалим-Колыбель трёх религий, Иудаизма, Христианства и Ислама.

Обзорная экскурсия ⛳ по Иерусалиму

Мы начинаем нашу пешеходную экскурсию по Старому городу от Яффских ворот и идём к Храму Гроба Господня. Храм воздвигнут на месте Распятия и Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа. Мы пройдём последние пять остановок Крестного пути (Виа Долороза/Дорога Скорби) - путь, по которому шёл Спаситель к Голгофе, месту своего распятия. На Голгофе мы сможем увидеть отверстие в природной скале, в которой был водружён Крест. Последняя остановка Крестного пути-Святой Гроб Господень, величайшая Святыня Христианского мира. В этом месте каждую Пасху происходит самое главное чудо православного мира-чудо схождения Благодатного Огня.

Мы продолжим нашу экскурсию через экзотический Мусульманский квартал в сторону Еврейского квартала и Стены Плача, являющейся самым святым местом для евреев. Это именно отрезок стены, который находился под Святая Святых Первого и Второго храмов. К нему стремятся миллионы людей со всего мира. Многие верят, что молитвы и записки, оставленные между камнями Стены плача, не останутся без ответа и заветные желания осуществятся.

На этом завершается Ваша экскурсия в Иерусалим и Вы возвращаетесь в Египет через Эйлат

Что нужно брать с собой?

Загранпаспорт

Ручку, для заполнения миграционной карты на границе

Сухой паек(закажите паек за день до выезда на экскурсию на ресепшене отеля, это Ваше право)

Воду

Фотоаппарат, камера!

Деньги !

Соответствующая одежда для экскурсии:

Мы настоятельно рекомендуем вам при посещении святых мест быть в одежде прикрывающей плечи и колени

Полотенце

Головной убор

Удобная обувь

Солнцезащитные очки (по желанию )

Крем от солнца (по желанию )

Детали экскурсии:

расписание экскурсии: понедельник - четверг

начало: 19. 30 - 20. 30

Время возврата : 23. 00 - 23. 30

длительность: 1 день