  1. Египет
  2. Шарм-Эль-Шейх
  3. Экскурсии

Иерусалим из Шарм-эль-Шейха

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Путешествие в столицу Израиля — «Обиталище мира» — древний город 🏙️, история 📖 которого берёт своё начало в 4 тысячелетии до н.

э.

Во время экскурсии 🧭 вы увидите многовековые святилища Эль-Акса и Купол Скалы, посетите базилику Рождества Христова, вдохновитесь видами Иерусалима, побываете у храма Гроба Господня, пройдёте последние пять остановок Крестного пути, увидите Гроб Господень и прикоснётесь к Стене плача.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $135 за человека

    Заказать экскурсию
Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
Иерусалим из Шарм-эль-Шейха

Что вы увидите

  • Мёртвое море
  • Вифлеем
  • Храм Рождества Христова
  • Храм Гроба Господня
  • Стена плача
  • Старый город
  • Мечеть Аль-Акса
  • Мечеть Купол Скалы
В 19. 30- 20. 00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе 🚌 с кондиционером или (мини автобусе) и подвозим к большой группе. От Шарм-эль-шейха до границы ( город 🏙️ Таба) - 220 км (2. 5 -3 часа) езды. В это время Вам не придется скучать, так как наш гид объяснит все подробности и план наших действий. Также Вам будет предоставлено 2 карточки. Одну из них Вы будете использовать сейчас на границе, а вторую при возвращении в Шарм-эль-шейх. Не забудьте взять с собой ручку, так как карточки требуют заполнения.
Следующим нашим действием будет пересечение границы. Мы проходим два контрольно-пропускных пункта : Египет, а потом Израиль. Просьба вести себя спокойно. Строго выполнять указания дежурного пограничника. Не шутить с сотрудниками таможни. Не суетится и не волноваться. При соблюдении всех правил мы успешно и быстро пересекаем границу.
Израиль.
  • Мы начинаем наш путь в Иерусалим на границе Эйлат - Мёртвое море 🌊. Путешествие до Мертвого моря занимает около 2 часов.
  • Купание в Мёртвом море(1. 5 часа)
  • По дороге в Иерусалим, которая проходит через Иорданскую долину и библейский Иерихон, вы увидите древние пейзажи Святой земли и бедуинов-кочевников Иудейской пустыни. Мы остановимся, чтобы полюбоваться величественными видами Старого города и Храмовой Горы ⛰️, на которой находится мечеть Аль Акса и мечеть Скалы.
  • После этого мы прибываем в Вифлеем-место рождения Иисуса Христа В Вифлееме мы посетим Храм Рождества Христова.
  • Отправляемся в святой город Иерусалим-Колыбель трёх религий, Иудаизма, Христианства и Ислама.
Обзорная экскурсия ⛳ по Иерусалиму
Мы начинаем нашу пешеходную экскурсию по Старому городу от Яффских ворот и идём к Храму Гроба Господня. Храм воздвигнут на месте Распятия и Воскресения Господа Нашего Иисуса Христа. Мы пройдём последние пять остановок Крестного пути (Виа Долороза/Дорога Скорби) - путь, по которому шёл Спаситель к Голгофе, месту своего распятия. На Голгофе мы сможем увидеть отверстие в природной скале, в которой был водружён Крест. Последняя остановка Крестного пути-Святой Гроб Господень, величайшая Святыня Христианского мира. В этом месте каждую Пасху происходит самое главное чудо православного мира-чудо схождения Благодатного Огня.
Мы продолжим нашу экскурсию через экзотический Мусульманский квартал в сторону Еврейского квартала и Стены Плача, являющейся самым святым местом для евреев. Это именно отрезок стены, который находился под Святая Святых Первого и Второго храмов. К нему стремятся миллионы людей со всего мира. Многие верят, что молитвы и записки, оставленные между камнями Стены плача, не останутся без ответа и заветные желания осуществятся.
На этом завершается Ваша экскурсия в Иерусалим и Вы возвращаетесь в Египет через Эйлат
Что нужно брать с собой?
  • Загранпаспорт
  • Ручку, для заполнения миграционной карты на границе
  • Сухой паек(закажите паек за день до выезда на экскурсию на ресепшене отеля, это Ваше право)
  • Воду
  • Фотоаппарат, камера!
  • Деньги !

Соответствующая одежда для экскурсии:

  • Мы настоятельно рекомендуем вам при посещении святых мест быть в одежде прикрывающей плечи и колени
  • Полотенце
  • Головной убор
  • Удобная обувь
  • Солнцезащитные очки (по желанию )
  • Крем от солнца (по желанию )

Детали экскурсии:

    расписание экскурсии: понедельник - четверг
    начало: 19. 30 - 20. 30
    Время возврата : 23. 00 - 23. 30
    длительность: 1 день
    Что входит
    • Все таможенные сборы, как при выезде из Египта, так и при выезде из Израиля
    • Обед
    • Транспортные расходы
    Что не входит
    • Напитки в ресторане
    • Сувениры
    • Завтрак и ужин
    Начало и место завершения
    🚩 Ваш отель
    Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
    Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
    Иерусалим из Шарм-эль-Шейха
    Иерусалим из Шарм-эль-Шейха

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Карим А.
    Карим А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

    Карим А. проводит ещё 5 экскурсий

    5 приключений на Синае
    $35
    6 часов
    5 приключений на Синае
    Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
    $20
    10 часов
    Джип-сафари в Дахаб (Каньон “Гунай” + Голубая Дыра)
    Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
    $35
    8 часов
    Джип-сафари “Цвета Синая” (Цветной каньон + заповедник Абу-Галум)
    Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
    $35
    8 часов
    Дайвинг из Шарм-Эль-Шейха
    VIP Пиратская яхта
    $75
    6 часов
    VIP Пиратская яхта

    Еще несколько необычных экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе

    Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
    $30
    1 час
    Трансфер из/в Шарм-эль-Шейх Аэропорт
    Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
    $49
    3 часа
    Шарм-эль-Шейх: тур на субмарине с панорамным обзором
    Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
    $32
    1 час
    Верховая езда в пустыне в Шарм-эль-Шейхе: однодневный тур
    Аквапарк "бора-бора"
    $44
    7 часов
    Аквапарк "бора-бора"
    Плаванье с дельфинами
    $80
    1.5 часа
    Плаванье с дельфинами
    Израиль, 2 дня (временно не проводится)
    $210
    48 часов
    Израиль, 2 дня (временно не проводится)