Саид С. проводит ещё 3 экскурсии

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Индивидуальная прогулка на яхте

Саид С.
Саид С. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Индивидуальная прогулка на яхте
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Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Аренда яхты ⛵⚓
В любое время года прекрасное, теплое Красное море🌊 подарит массу положительных эмоций.
Восторг вызывают кристальная вода и дно, усеянное кораллами и множеством ракушек🐚🐠🐟🐬 необычайной красоты. Чтобы насладиться обстановкой и познакомиться поближе с неизведанными морскими красотами, вариант аренды яхты — самый подходящий.
Провести целый день в открытом море 🌊, своим коллективом, вдоволь накупаться и порыбачить. На борту корабля Ваше пребывание будет максимально комфортным.
Что входит
  • аренда яхты
  • обед
  • трансфер
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Хургада
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте
Индивидуальная прогулка на яхте

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Саид С.
Саид С.
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