Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Морская прогулка 👣 на яхте 🛥️ к острову Тиран или в заповедник Рас Мухамед — это одна из самых популярных и приятных экскурсий в Шарм-эль-Шейхе.

Единственным неудобством такой поездки может являться непредсказуемость состава гостей на корабле 🛳️. Нельзя заранее сказать, кто еще отправится с вами в плавание. В подобной экскурсии 🧭 можно завести очень приятные знакомства, в том числе интернациональные… понаблюдать за различиями в менталитетах. Но также, не секрет, что другие люди могут причинить некоторые неудобства и ограничения.

Чтобы этого избежать, вы можете арендовать индивидуальную яхту, то есть получить корабль в свое безраздельное пользование на целый день. Причем такое путешествие для компании может оказаться даже дешевле, чем обычная стандартная экскурсия ⛳ это морское путешествие может быть просто чудесным способом отметить день рождения или другое приятное событие.

Замечательное времяпрепровождение для веселой молодой компании. Или компании друзей, любящей комфорт и удобство. Для нескольких семей с маленькими детьми…

Проходит эта экскурсия практически так же, как и стандартная морская прогулка — утром от отеля вас заберет миниавтобус и отвезет в порт. После вы заходите на яхту, команда отдает швартовы — и ваше путешествие навстречу чудесам Красного моря 🌊 началось. На корабле в течение всего дня для вас приготовлены прохладительные напитки, вода, горячие чай и кофе. Обед будет накрыт на нижней палубе — в удобном кондиционированном помещении, но приятнее выйти с тарелкой на верхнюю палубу и обедать в приятной компании друзей, любуясь морем на свежем воздухе.

Во время прогулки корабль сделает три остановки у различных коралловых рифов. Вы сможете поплавать с маской и трубкой в сопровождении инструкторов. Если кто-то из вашей компании захочет попробовать дайвинг, это тоже возможно!

Так как яхта большая (рассчитана на 34 человека), вам будет просторно и удобно, а дружелюбная команда постарается сделать ваше плавание максимально приятным.

Вечером вы приплывете в порт и трансфер вернет вас к отелю.

В аренде индивидуальной яхты есть также свои приятные особенности. Можно заранее обсудить ваши пожелания и составить специальный маршрут плавания. Также за дополнительную плату есть возможность добавить в меню большое количество морепродуктов или праздничный торт, заказать кому-либо цветы и т. д.

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