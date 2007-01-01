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Иордания: древний город Петра

5
10 отзывов
Саид С.
Саид С. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Экскурсия ⛳ в самую известную достопримечательность 🏛️ Иордании — Петру.

Легендарный город 🏙️, высеченный прямо в скалах более двух веков назад.

Вследствие своей оригинальной истории 📖, в конце минувшего века древняя столица ⭐️ была занесена в список мирового достояния ЮНЕСКО.

Петра действительно исключительна и поразительна, недаром в 2007 году она стала одним из семи Новых Чудес Света.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $250 за человека

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Иордания: древний город Петра
Иордания: древний город Петра

Что вы увидите

  • Цветной каньон
  • Скальный храм-мавзолей Эль-Хазне
  • Амфитеатр
  • Панорамный обзор г. Акабу
Древний «Розовый город»
Петра — необыкновенная ценность страны, благодаря ей так популярны экскурсии 🧭 в Иорданию из Шарм-эль-Шейха. Около 500 тысяч туристов принимает страна ежегодно и большая часть приходится, несомненно, на древнейшую столицу Набатейского царства. Находится Петра на пересечении двух главных торговых путей своего времени, почти в трёхстах км от Аммана, столицы ⭐️ страны.
Город 🏙️ имеет единственный вход — через бывшее русло крупной горной реки. Петра является достоянием кочевников — гостеприимных хозяев. Жители пустыни мастерят и продают сувенирную продукцию, убеждают прокатиться на верблюдах 🐪. Культурная программа подразумевает прогулку 👣 по территории цветного каньона, знакомство с широко известным скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне и амфитеатром.
Иордания: древний город Петра
Иордания: древний город Петра
Иордания: древний город Петра
Иордания: древний город Петра

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Саид С.
Саид С.
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10 отзывов оставили туристы

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