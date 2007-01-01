Древний «Розовый город»

Петра — необыкновенная ценность страны, благодаря ей так популярны экскурсии 🧭 в Иорданию из Шарм-эль-Шейха. Около 500 тысяч туристов принимает страна ежегодно и большая часть приходится, несомненно, на древнейшую столицу Набатейского царства. Находится Петра на пересечении двух главных торговых путей своего времени, почти в трёхстах км от Аммана, столицы ⭐️ страны.

Город 🏙️ имеет единственный вход — через бывшее русло крупной горной реки. Петра является достоянием кочевников — гостеприимных хозяев. Жители пустыни мастерят и продают сувенирную продукцию, убеждают прокатиться на верблюдах 🐪. Культурная программа подразумевает прогулку 👣 по территории цветного каньона, знакомство с широко известным скальным храмом-мавзолеем Эль-Хазне и амфитеатром.