Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Древний, загадочный и кинематографичный«Это один из самых элегантных памятников античности» — так писал швейцарский исследователь Жан Луи Буркхардт в своем дневнике в 1812 году. В Петре даже проходили съёмки фильма «Приключения Индианы Джонса», ставшего впоследствии кинохитом.

До загадочного города вы доберётесь на пароме. Экскурсионная программа будет очень насыщенной и интересной. Верхом на лошадях вы совершите захватывающее путешествие по изрезанной ущельями живописной долине, находящейся между заливом Акаба и Мёртвым морем.

Вы увидите древний театр и монастырь, скромную усыпальницу брата Моисея — Аарона и много других достопримечательностей 🏛️ «розового города». И поверьте, впечатлений от посещения загадочной Петры хватит на всю жизнь!