Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
«Этот розово-красный город 🏙️ в половину вечности древен…« — так описывали путешественники Петру.

Город таит в себе множество загадок о происхождении и племени набатеев, которое его населяло.

До сих пор учёные спорят, город ли это, или гигантский некрополь, вырубленный в розовых скалах на высоте 900 метров над уровнем моря 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $263 за человека

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Иордания (г. Петра)
Иордания (г. Петра)
Древний, загадочный и кинематографичный«Это один из самых элегантных памятников античности» — так писал швейцарский исследователь Жан Луи Буркхардт в своем дневнике в 1812 году. В Петре даже проходили съёмки фильма «Приключения Индианы Джонса», ставшего впоследствии кинохитом.
До загадочного города вы доберётесь на пароме. Экскурсионная программа будет очень насыщенной и интересной. Верхом на лошадях вы совершите захватывающее путешествие по изрезанной ущельями живописной долине, находящейся между заливом Акаба и Мёртвым морем.
Вы увидите древний театр и монастырь, скромную усыпальницу брата Моисея — Аарона и много других достопримечательностей 🏛️ «розового города». И поверьте, впечатлений от посещения загадочной Петры хватит на всю жизнь!
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало
🚩 Пост охраны (шлагбаум) Вашего отеля
Место завершения
🏁 Sharm el-Sheikh
Иордания (г. Петра)
Иордания (г. Петра)
Иордания (г. Петра)
Иордания (г. Петра)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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