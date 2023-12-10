Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус.
Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций.
Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций.
Ближайшие даты:
10
дек
дек
11
дек
дек
12
дек
дек
13
дек
дек
14
дек
дек
15
дек
дек
17
дек
дек
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Старый город
- Мечеть Эль Сахаба
- Исторический музей
Описание
Старый город и мечеть Эль Сахаба Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус. Сможете приобрести сувенир на память, а наш гид поможет вам сторговать отличную скидку и защитит от навязчивых продавцов. А также осмотрите снаружи самую молодую мечеть города Эль Сахаба, возведенную на средства местных жителей. Исторический музей В Шарм-эль-Шейхе находится самый новый из всех музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций. А также совершенно неожиданные экспонаты, например как мумии крокодилов. Об этом и многом другом вам расскажет профессиональный гид-египтолог. Все экспонаты в музее подлинные. Организационные детали:
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно.
С понедельника по воскресенье в 17.00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер
- Услуги гида-египтолога
- Что не входит
- Билеты в Исторический музей: 200 фунтов взрослые
- 100 фунтов студенты
- Дети до 6 лет бесплатно
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: С понедельника по воскресенье в 17.00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Шарм-Эль-Шейха
Похожие туры из Шарм-Эль-Шейха
скидка
18%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг на Старом рынке Шарм-эль-Шейха
Отыскать «жемчужины» на прилавках восточного базара и узнать о главных ремеслах Египта
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
38€31 за всё до 3 чел.
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Каир на самолете из Шарм-эль-Шейха
С комфортом добраться до столицы Египта, посетить Каирский музей и увидеть Великие пирамиды
у вашего отеля
11 дек
12 дек
13 дек
14 дек
€245 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Шарм-эль-Шейх: не только пляжи! Обзорная по городу
Познакомиться с курортом, открыть историю страны и узнать о жизни местных на экскурсии с египтологом
у вашего отеля
Сегодня
Завтра
11 дек
12 дек
€65 за всё до 3 чел.