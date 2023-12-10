Старый город и мечеть Эль Сахаба Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус. Сможете приобрести сувенир на память, а наш гид поможет вам сторговать отличную скидку и защитит от навязчивых продавцов. А также осмотрите снаружи самую молодую мечеть города Эль Сахаба, возведенную на средства местных жителей. Исторический музей В Шарм-эль-Шейхе находится самый новый из всех музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций. А также совершенно неожиданные экспонаты, например как мумии крокодилов. Об этом и многом другом вам расскажет профессиональный гид-египтолог. Все экспонаты в музее подлинные. Организационные детали:

Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно.