Исторический музей и Старый город с египтологом

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус.

Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций.
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Исторический музей и Старый город с египтологом
Ближайшие даты:
10
дек
11
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Старый город
  • Мечеть Эль Сахаба
  • Исторический музей

Описание

Старый город и мечеть Эль Сахаба Старый город — самый колоритный район Шарм-эль-Шейха. Вы погуляете по яркому восточному базару, где можно найти оригинальные сувениры и сладости на любой вкус. Сможете приобрести сувенир на память, а наш гид поможет вам сторговать отличную скидку и защитит от навязчивых продавцов. А также осмотрите снаружи самую молодую мечеть города Эль Сахаба, возведенную на средства местных жителей. Исторический музей В Шарм-эль-Шейхе находится самый новый из всех музеев в Египте. Его коллекция насчитывает 5200 экспонатов и помогает раскрыть особенности местных ремесел, медицины, религии, науки и семейного быта. Вы услышите о великих фараонах, исламском и греко-римском периодах развития страны, увидите несколько мумий животных и человека, и узнаете об особенностях мумификаций. А также совершенно неожиданные экспонаты, например как мумии крокодилов. Об этом и многом другом вам расскажет профессиональный гид-египтолог. Все экспонаты в музее подлинные. Организационные детали:
Экскурсию для вас проведет профессиональный гид-египтолог • Билеты в Исторический музей не включены в стоимость: 200 фунтов взрослые, 100 фунтов студенты, дети до 6 лет бесплатно.

С понедельника по воскресенье в 17.00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
  • Услуги гида-египтолога
Что не входит
  • Билеты в Исторический музей: 200 фунтов взрослые
  • 100 фунтов студенты
  • Дети до 6 лет бесплатно
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье в 17.00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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