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Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
За один день в Израиле можно насладиться водными процедурами в Мёртвом море 🌊 и изучить историю 📖 христианства.

Со мной вы полюбуетесь на панораму города трех религий — Иерусалима, оставите записку со своим сокровенными желанием в Стене Плача и увидеть место, где родился Иисус.

Я составила такую экскурсию ⛳, чтобы день был максимально полным и разнообразным.

К концу дня в вашей голове появится картинка Святой земли, а эмоции от поездки останутся на всю жизнь.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 20 часов
  • 👫 Группа не более 7 человек

  • $145 за человека

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Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится

Что вы увидите

  • Мёртвое море
  • река Иордан
  • Иерусалим
  • Масличная гора
  • Стене Плача
  • «Виа Долороза»
  • Храм Гроба Господня
  • Вифлеем
Экскурсия временно не проводится
Приехав на отдых в Египет, Вы получаете замечательную возможность сравнительно за небольшие деньги побывать на Святой Земле — в Иерусалиме и Вифлееме, совершить омовение в реке Иордан, где крестили Иисуса Христа, а также поплавать в Мертвом море 🌊 это можно сделать в рамках экскурсии 🧭 в Израиль.
Кроме того, поездка предоставит последователям Корана уникальную возможность посетить мусульманские святыни Израиля, например, знаменитую Мечеть Аль-Акса.
Из Шарм-Эль-Шейха лучше выехать около 3:00 ночи по местному времени, тогда примерно к 6:00 мы будем в Табе, где пройдем границу. Обычно группы на больших автобусах выезжают в то же самое время. Значит, мы приедем к пограничному терминалу примерно за час до прибытия «основной толпы», так что границу пройдем относительно быстро.

Для тех, кто поедет в Израиль впервые, могу предложить следующую программу:

  • 1) останавливаемся на Мертвом море на 1–1, 5 часа (здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мертвого моря в большом специализированном магазине);
  • 2) совершаем омовение («крещение») в реке Иордан;

3) приезжаем в Иерусалим:

  • поднимаемся на обзорную площадку в старом Иерусалиме, откуда открывается замечательный вид на Элеонскую (Масличную) гору,
  • обедаем*,
  • подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой,
  • проходим часть пути по «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу),
  • посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 1–1, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит Благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»,

4) едем в Вифлеем:

  • посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в Пещеру Рождества, где Дева Мария родила Иисуса,
  • поднимаемся на обзорную площадку в Вифлееме,
  • 5) едем домой.
В Шарм-Эль-Шейх приезжаем к 22:00 и еще успеваем к ужину, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь))
*О питании: расходы на питание не включены в стоимость тура. Это сделано потому, что при индивидуальной поездке у Вас есть возможность выбора, сколько раз, когда, где и на какую сумму покушать. Возможно, Вы предпочтете попробовать настоящую еврейскую кухню 🥧 — с местными изысками и деликатесами. Или же пообедаете «без затей» в уютном ресторанчике, где все организовано по принципу «шведского стола». Гид обязательно посоветует то место, которое подойдет именно Вам.
Основываясь на многолетнем опыте, попробую немного сориентировать по ценам: вкусно и сытно покушать в Иерусалиме и Вифлееме стоит от 10 $ до 40 $ на человека. В качестве примера приведу несколько вариантов, которые Вы можете выбрать один из следующих ресторанов: «Маханэ Еуда», «Морской дельфин», «Adom», «Montefiore», «Zuni».
Обратите внимание: в стоимость экскурсии не включены расходы на оплату таможенных пошлин и сборов (с израильской стороны — 30 $, с египетской — 105 ег. фунтов=15 $). Они оплачиваются туристами самостоятельно. Египетская пошлина оплачивается только в местной валюте, поэтому рекомендую заранее обменять нужную сумму.
Можно также в индивидуальном порядке съездить в Израиль на два дня или больше — все зависит от Вас. Стоимость в этом случае обсуждается отдельно (зависит от программы, уровня отеля, выбранного для проживания, класса питания и т. д. ).
Что входит
  • услуги гида
  • транспорт
Что не входит
  • питание
  • пошлина (с израильской стороны — 30 $, с египетской — 105 ег. фунтов=15 $)
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится
Израиль, 1 день из Шарм-Эль-Шейха (в мини-группе) - временно не проводится

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 7 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда К.
Надежда К.
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