Экскурсия временно не проводится

Приехав на отдых в Египет, Вы получаете замечательную возможность сравнительно за небольшие деньги побывать на Святой Земле — в Иерусалиме и Вифлееме, совершить омовение в реке Иордан, где крестили Иисуса Христа, а также поплавать в Мертвом море 🌊 это можно сделать в рамках экскурсии 🧭 в Израиль.

Кроме того, поездка предоставит последователям Корана уникальную возможность посетить мусульманские святыни Израиля, например, знаменитую Мечеть Аль-Акса.

Из Шарм-Эль-Шейха лучше выехать около 3:00 ночи по местному времени, тогда примерно к 6:00 мы будем в Табе, где пройдем границу. Обычно группы на больших автобусах выезжают в то же самое время. Значит, мы приедем к пограничному терминалу примерно за час до прибытия «основной толпы», так что границу пройдем относительно быстро.

Для тех, кто поедет в Израиль впервые, могу предложить следующую программу:

1) останавливаемся на Мертвом море на 1–1, 5 часа (здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мертвого моря в большом специализированном магазине);

2) совершаем омовение («крещение») в реке Иордан;

3) приезжаем в Иерусалим:

поднимаемся на обзорную площадку в старом Иерусалиме, откуда открывается замечательный вид на Элеонскую (Масличную) гору,

обедаем*,

подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой,

проходим часть пути по «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу),

посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 1–1, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит Благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»,

4) едем в Вифлеем:

посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в Пещеру Рождества, где Дева Мария родила Иисуса,

поднимаемся на обзорную площадку в Вифлееме,

5) едем домой.

В Шарм-Эль-Шейх приезжаем к 22:00 и еще успеваем к ужину, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь))

*О питании: расходы на питание не включены в стоимость тура. Это сделано потому, что при индивидуальной поездке у Вас есть возможность выбора, сколько раз, когда, где и на какую сумму покушать. Возможно, Вы предпочтете попробовать настоящую еврейскую кухню 🥧 — с местными изысками и деликатесами. Или же пообедаете «без затей» в уютном ресторанчике, где все организовано по принципу «шведского стола». Гид обязательно посоветует то место, которое подойдет именно Вам.

Основываясь на многолетнем опыте, попробую немного сориентировать по ценам: вкусно и сытно покушать в Иерусалиме и Вифлееме стоит от 10 $ до 40 $ на человека. В качестве примера приведу несколько вариантов, которые Вы можете выбрать один из следующих ресторанов: «Маханэ Еуда», «Морской дельфин», «Adom», «Montefiore», «Zuni».

Обратите внимание: в стоимость экскурсии не включены расходы на оплату таможенных пошлин и сборов (с израильской стороны — 30 $, с египетской — 105 ег. фунтов=15 $). Они оплачиваются туристами самостоятельно. Египетская пошлина оплачивается только в местной валюте, поэтому рекомендую заранее обменять нужную сумму.

Можно также в индивидуальном порядке съездить в Израиль на два дня или больше — все зависит от Вас. Стоимость в этом случае обсуждается отдельно (зависит от программы, уровня отеля, выбранного для проживания, класса питания и т. д. ).