Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

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Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Шалом и добро пожаловать на Святую землю.

Со мной вы выедете за пределы уютного египетского отеля и изучите святые места в Израиле.

У нас в запасе целый день и страна полная тайн и легенд.

Со мной вы искупаетесь в Мертвом море 🌊, поставите свечку в Храме Гроба Господня и раскроете тайну рождения Иисуса в Вифлееме.
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  • 👥Групповая
  • 🔭Обзорная
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 27 часов
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $130 за человека

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Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)
Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)
У туристов, которые приезжают на отдых в Египет, есть замечательная возможность сравнительно за небольшие деньги побывать на Святой Земле — в Иерусалиме и Вифлееме, совершить омовение в реке Иордан, где крестили Иисуса Христа, ну и, конечно, поплавать в Мертвом море 🌊 это можно сделать в рамках экскурсии 🧭 в Израиль, проводимой из Шарм-Эль-Шейха, Дахаба и Табы. Оранизуется она три раза в неделю (по Пн, Чт, Сб), автобусом.
Из Шарм-Эль-Шейха мы выезжаем около 21:00, примерно в 22:30 забираем ребят из Дахаба, а в 0:30 — из Табы (заезжаем за всеми туристами в отель 🏨, к шлагбауму).

Переходим египетско-израильскую границу и начинаем программу*:

  • 1) останавливаемся на Мертвом море на 1, 5–2 часа (здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мертвого моря в большом специализированном магазине);
  • 2) совершаем омовение («крещение») в реке Иордан (если быстро пройдем все таможенные формальности на границе);

3) приезжаем в Иерусалим (здесь нас встречает профессиональный русскоговорящий гид — носитель языка):

    а) поднимаемся на обзорную площадку на Масличной горе, откуда открывается замечательный вид на старый город 🏙️ подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой,
    в) проходим часть пути «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу),
    г) посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 2–2, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»,
    д) обедаем,
    е) едем в Вифлеем, посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в пещеру, где Дева Мария родила Иисуса,
    В Шарм-Эль-Шейх приезжаем около полуночи, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь))
    *Порядок посещения указанных святынь может меняться (гид сориентируется, когда в каком храме, например, закрытая служба или уборка), но мы в любом случае все их увидим.
    Начало и место завершения
    🚩 Sharm el-Sheikh
    Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)
    Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)
    Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)
    Израиль, 1 день (Мёртвое море + Иерусалим + Вифлеем)

    Выберите дату для вашей экскурсии

    • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
    • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
    • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
    • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
    🕐 Показать доступные даты
    Надежда К.
    Надежда К.
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