Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

У туристов, которые приезжают на отдых в Египет, есть замечательная возможность сравнительно за небольшие деньги побывать на Святой Земле — в Иерусалиме и Вифлееме, совершить омовение в реке Иордан, где крестили Иисуса Христа, ну и, конечно, поплавать в Мертвом море 🌊 это можно сделать в рамках экскурсии 🧭 в Израиль, проводимой из Шарм-Эль-Шейха, Дахаба и Табы. Оранизуется она три раза в неделю (по Пн, Чт, Сб), автобусом.

Из Шарм-Эль-Шейха мы выезжаем около 21:00, примерно в 22:30 забираем ребят из Дахаба, а в 0:30 — из Табы (заезжаем за всеми туристами в отель 🏨, к шлагбауму).

Переходим египетско-израильскую границу и начинаем программу*:

1) останавливаемся на Мертвом море на 1, 5–2 часа (здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мертвого моря в большом специализированном магазине);

2) совершаем омовение («крещение») в реке Иордан (если быстро пройдем все таможенные формальности на границе);

3) приезжаем в Иерусалим (здесь нас встречает профессиональный русскоговорящий гид — носитель языка):

а) поднимаемся на обзорную площадку на Масличной горе, откуда открывается замечательный вид на старый город 🏙️ подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой,

в) проходим часть пути «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу),

г) посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 2–2, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»,

д) обедаем,

е) едем в Вифлеем, посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в пещеру, где Дева Мария родила Иисуса,

В Шарм-Эль-Шейх приезжаем около полуночи, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь))

*Порядок посещения указанных святынь может меняться (гид сориентируется, когда в каком храме, например, закрытая служба или уборка), но мы в любом случае все их увидим.