Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

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В Израиль на 2 дня (временно не проводится)

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
У туристов, которые приезжают на отдых в Египет, есть замечательная возможность сравнительно за небольшие деньги побывать на Святой Земле — в Иерусалиме и Вифлееме, совершить омовение в реке Иордан, где крестили Иисуса Христа, ну и, конечно, поплавать в Мёртвом море 🌊.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 48 часов
  • 👫 Группа не более 45 человек

  • $210 за человека

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В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
Что вас ожидает:Выезд из Шарм-Эль-Шейха
Мы выезжаем около 20:00, примерно в 21:30 забираем ребят из Дахаба, а в 0:00 — из Табы (заезжаем за всеми туристами в отель 🏨, к шлагбауму).
Переходим египетско-израильскую границу и начинаем программу
Останавливаемся на Мёртвом море 🌊 на 1, 5–2 часа. Здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мёртвого моря в большом специализированном магазине.
Приезжаем в Иерусалим
Здесь нас встречает профессиональный русскоговорящий гид — носитель языка. Поднимаемся на обзорную площадку на Масличной горе, откуда открывается замечательный вид на старый город 🏙️, обедаем, подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой, проходим часть пути «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу), посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 2–2, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»;
Едем в Вифлеем
Посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в пещеру, где Дева Мария родила Иисуса, заселяемся в отель, ужинаем. Утром на следующий день после завтрака едем в Назарет, где прошло детство Христа, здесь посещаем несколько важнейших христианский храмов, совершаем омовение («крещение») в реке Иордан. обедаем и едем домой.
Возвращение в Шарм-Эль-Шейх
Приезжаем к 22:00—23:00, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Хорошего отдыха!

Важная информация:

  • Порядок посещения указанных святынь может меняться (гид сориентируется, когда в каком храме, например, закрытая служба или уборка), но мы в любом случае все их увидим;
  • Обратите внимание: эта программа также организуется в индивидуальном порядке — для группы до 7 человек. В любой день.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)
В Израиль на 2 дня (временно не проводится)

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 45 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Надежда К.
Надежда К.
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