Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает:Выезд из Шарм-Эль-Шейха

Мы выезжаем около 20:00, примерно в 21:30 забираем ребят из Дахаба, а в 0:00 — из Табы (заезжаем за всеми туристами в отель 🏨, к шлагбауму).

Переходим египетско-израильскую границу и начинаем программу

Останавливаемся на Мёртвом море 🌊 на 1, 5–2 часа. Здесь купаемся и завтракаем, можно купить косметику Мёртвого моря в большом специализированном магазине.

Приезжаем в Иерусалим

Здесь нас встречает профессиональный русскоговорящий гид — носитель языка. Поднимаемся на обзорную площадку на Масличной горе, откуда открывается замечательный вид на старый город 🏙️, обедаем, подходим к Стене Плача, где можно оставить записочку со своим пожеланием, молитвой, проходим часть пути «Виа Долороза» («путь розы» или «путь скорби» — дорога, по которой Христос шел на Голгофу), посещаем Храм Гроба Господня (другое название — «Храм Воскресения Христова»). Здесь мы находимся около 2–2, 5 часов: поднимаемся на Голгофу, прикасаемся к Камню Миропомазания, зажигаем «33 свечи» в Кувуклии, где на Пасху сходит благодатный огонь, прикладываемся к Гробу Господню, смотрим Пуп Земли и спускаемся в подвал Храма, где находится «придел Адама»;

Едем в Вифлеем

Посещаем Храм Рождества Христова, здесь заходим в пещеру, где Дева Мария родила Иисуса, заселяемся в отель, ужинаем. Утром на следующий день после завтрака едем в Назарет, где прошло детство Христа, здесь посещаем несколько важнейших христианский храмов, совершаем омовение («крещение») в реке Иордан. обедаем и едем домой.

Возвращение в Шарм-Эль-Шейх

Приезжаем к 22:00—23:00, полные положительных эмоций и впечатлений на всю оставшуюся жизнь. Хорошего отдыха!

Важная информация: