Надежда К. проводит ещё 5 экскурсий

Главные христианские святыни Иерусалима и ВифлиемаВы прикоснетесь к знаменитой Стене Плача, к которой в любое время дня и ночи, бесконечной чередой идут туристы, паломники и богомольцы. Вы сможете вложить записку, со своей просьбой к Богу между древних камней. Via Dolorosa или Крестный Путь — дорога, по которой Иисус нёс свой крест от места приговора до места казни. Вы сможете пройти часть этого пути до Голгофы.

А на Голгофе, вы посетите Храм Гроба Господня — главную святыню христианского мира. Она построена на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. У вас будет остановка у Элеонской (Масличной горы), с обзорной площадки которой открывается великолепный вид на Старый город 🏙️ и Храмовую гору с мечетью Аль-Акса.

После вы переезжаете в Вифлеем. Главной драгоценностью этого города является пещера, в которой по преданию, родился Иисус. Над пещерой построена церковь ⛪ Рождества Христова, где можно увидеть уникальную икону улыбающейся Божьей матери.

После обеда в ресторане вы переезжаете в Иорданию, в портовый город Аккаба, где вас разместят в отеле. Утром следующего дня вы автобусом отправляетесь в Петру. На полпути к границе, у вас будет остановка для купания в Мервом море 🌊, в уникальных водах которого, вы сможете расслабиться после насыщенного событиями дня. Каменный мир розового города — Петры Не так много на свете мест, приехав в которые попадаешь в мир камня, в мир воссоединения природы и творения человека. Таков розовый город, вырубленный в скалах из розового песчаника — Петра в Иордании. Город Петра — вырубленный в скалах огромный античный город, поистине уникальный памятник культуры и архитектуры. Город огромен, таинственен и прекрасен. Попасть в город можно прохладному каньону Сик, длиной в километр, за поворотом которого путешественникам открывается величественное здание Сокровищницы с фасадом, высеченным из огромной скалы. Здание венчает огромная урна из камня, в которой якобы хранилось золото и драгоценные камни — отсюда и происходит название «Сокровищница».

Далее Каньон постепенно расширяется, и туристы попадают в естественный амфитеатр, в песчаниковых стенах которого множество пещер и выдолбленные в скалах склепы. После осмотра города, вас ожидает обед в ресторане, после которого вы отправляетесь обратно в Израиль. Затем вы возвращаетесь в Табу и после прохождения таможенного и паспортного контроля, выезжаете в Шарм эль Шейх.