Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

«Наутилус» — это роскошная четырехпалубная яхта 🛥️, на борту которой имеется джакузи, ресторан, бар 🍹 и множество уютных мест для спокойного принятия солнечных ванн. Дно ее по принципу батискафа оборудовано специальными стеклами — через них в течение всего плавания можно любоваться уникальными по красоте кораллами, ярко окрашенными рыбами и другими представителями морской флоры и фауны. Яхта плывет к заповеднику Рас Мохаммед, подводный мир которого считается самым богатым и разнообразным во всем Красном море 🌊 полный перечень экскурсий