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Круиз на VIP-яхте «Наутилус»

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
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Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
«Наутилус» — это роскошная четырехпалубная яхта 🛥️, на борту которой имеется джакузи, ресторан, бар 🍹 и множество уютных мест для спокойного принятия солнечных ванн. Дно ее по принципу батискафа оборудовано специальными стеклами — через них в течение всего плавания можно любоваться уникальными по красоте кораллами, ярко окрашенными рыбами и другими представителями морской флоры и фауны. Яхта плывет к заповеднику Рас Мохаммед, подводный мир которого считается самым богатым и разнообразным во всем Красном море 🌊 полный перечень экскурсий
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»
Круиз на VIP-яхте «Наутилус»

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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