Все богатства и тайны Красного моря 🌊 откроются вам во время прогулки на лодке ⚓ со стеклянным дном! Вы сможете увидеть стайки диковинных рыбок и кораллы самых причудливых форм и расцветок.
Под рукой обязательно держите фотоаппарат. Такую красоту грех не запечатлеть на пленку!
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Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 20 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
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Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий
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