Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Все богатства и тайны Красного моря 🌊 откроются вам во время прогулки на лодке ⚓ со стеклянным дном! Вы сможете увидеть стайки диковинных рыбок и кораллы самых причудливых форм и расцветок.

Под рукой обязательно держите фотоаппарат. Такую красоту грех не запечатлеть на пленку!

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