Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Архитектурные творения, созданные на заре человечестваЗдесь находятся открытые для туристов два храма: Луксорский и Карнакский — самые древние культовые сооружения в мире. Трёхкилометровая аллея сфинксов, соединяющая их. Карнакский храм был основан более пяти тысячелетий назад, что подтверждено исследованиями. Прикоснитесь к камням, видевшим зарю человечества!

Нил делит город 🏙️ на две части: западную — «город мертвых» и восточную — «город живых». Посетив на западном берегу колоссы Мемнона, Долину фараонов, храм царицы Хатшепсут и сделав небольшую остановку в сувенирном магазине, вы переправляетесь на катере на восточный берег.

Здесь вы посетите Карнакский храм — значительнейший храмовый комплекс Древнего Египта. В его южной части находится Священное озеро, а рядом — магический жук-скарабей, исполняющий, согласно древней легенде, любое ваше желание. В институте папируса вы сможете увидеть процесс изготовления папирусной бумаги, а также написать свое имя древнеегипетскими иероглифами.