Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

В сопровождении опытного инструктора-проводника вы отправитесь по Синайской пустыне на мощных четырехколесных квадроциклах. Путь в бедуинскую деревню — около 45 минут, которые вы проедете по пустынному бездорожью, самостоятельно управляя квадроциклом. Сделать это сможет любой человек (старше 13 лет), даже тот, кто ни разу в жизни не управлял никаким видом транспорта. Затем 20 минут прогулки на верблюдах 🐪, и вы приезжаете в бедуинскую деревню, где отдохнете, по желанию сможете покурить кальян, выпить 🍹 ароматный египетский чай и отведаете бедуинский обед. Возвращение на мотостанцию на квадроциклах.

Затем мы поедем в национальный парк 🌳 НАБК, где вас ждет катание на «банане», «таблетке», катамаране, байдарке. Вы попробуете ВИНГ-СЕРФИНГ, а также сможете просто поплавать с берега и посмотреть удивительный коралловый мир Красного моря 🌊 (на пляже вы проведете около 3 часов, напитки здесь включены в стоимость).

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