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Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе

4.8
4 отзыва
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Экскурсию ⛳ «Микс–сафари» вы запомните надолго, она специально организована для любителей адреналина и приключений! Гоняя по пустыне на квадроциклах и машинках–баггах в сопровождении опытного инструктора–проводника, вы почувствуете себя молодым и бесшабашным.

Не упустите возможность запомнить это приключение на всю жизнь.

Квадроциклы и багги очень просты в управлении, вы с легкостью сможете самостоятельно справиться с данным видом транспорта.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $25 за человека

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Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе

Что вы увидите

  • Сафари центр
  • Бедуинская деревня

Что вас ожидает:

  • Трансфер на комфортабельном авто до Сафари центра — базы квадроциклов и багги (время в дороге — от 15 до 30 минут). Вы можете выбрать время экскурсии 🧭 на своё усмотрение: утром или после обеда.
  • После прибытия на базу, проходите краткий инструктаж на русском языке по управлению транспортными средствами — багги и квадроциклы. Вы получите все инструкции и обговорите организационные моменты с инструкторами. Всё происходит непосредственно на базе, так что водительские права и предварительный опыт — вам не нужны.
Эта экскурсия ⛳ рассчитана как минимум на двух человек (или другое парное количество), в одну сторону пассажир садится на квадроцикл, другой человек на багги, а на обратном пути меняемся. Наш маршрут пролегает по пустыни до бедуинской деревни. Вы сможете насладиться местными красотами. Остановки для фотографирования также запланированы, что делает тур более захватывающим!
Доезжаем до деревни бедуинов. Там вас угощают чаем, вы сможете немного отдохнуть и познакомиться с бедуинским образом жизни в деревни. Далее меняемся местами и вновь весело 🥳 проводим время, катаясь по пустыне. Общее время, которое вы будете ездить на багги и квадроцикле, составляет 2 часа (час на багги и, соответственно, час на квадроцикле), что более чем достаточно, чтобы испытать адреналин и получить удовольствие, как никогда раньше. В заключении экскурсий мы отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля.

Важная информация:

  • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем).
Что входит
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Инструктаж по вождению багги на русском языке
  • Гид по сафари
  • Часовое катание на багги
  • Часовое катание на квадроцикле
  • Остановки для фото в пустыни
  • Отдых в бедуинском шатре
  • Бедуинский чай.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе
Микс–сафари: квадроциклы и багги в Шарм-эль-Шейхе

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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4 отзыва оставили туристы

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