Что вас ожидает:

Трансфер на комфортабельном авто до Сафари центра — базы квадроциклов и багги (время в дороге — от 15 до 30 минут). Вы можете выбрать время экскурсии 🧭 на своё усмотрение: утром или после обеда.

После прибытия на базу, проходите краткий инструктаж на русском языке по управлению транспортными средствами — багги и квадроциклы. Вы получите все инструкции и обговорите организационные моменты с инструкторами. Всё происходит непосредственно на базе, так что водительские права и предварительный опыт — вам не нужны.

Эта экскурсия ⛳ рассчитана как минимум на двух человек (или другое парное количество), в одну сторону пассажир садится на квадроцикл, другой человек на багги, а на обратном пути меняемся. Наш маршрут пролегает по пустыни до бедуинской деревни. Вы сможете насладиться местными красотами. Остановки для фотографирования также запланированы, что делает тур более захватывающим!

Доезжаем до деревни бедуинов. Там вас угощают чаем, вы сможете немного отдохнуть и познакомиться с бедуинским образом жизни в деревни. Далее меняемся местами и вновь весело 🥳 проводим время, катаясь по пустыне. Общее время, которое вы будете ездить на багги и квадроцикле, составляет 2 часа (час на багги и, соответственно, час на квадроцикле), что более чем достаточно, чтобы испытать адреналин и получить удовольствие, как никогда раньше. В заключении экскурсий мы отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля.

Важная информация: