Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Монастырь Св. Екатерины — это православный монашеский центр, один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Он был основан в IV веке у подножья горы ⛰️ Синай (библейская Хорив) святой Еленой — матерью императора Константина. В 330 году монахи Синая обратились к святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой купины маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища монахов на случай набегов кочевников. Так здесь появились первые строения. В VI веке по приказу императора Юстиниана монастырь укрепили и вокруг него были воздвигнуты мощные крепостные стены.

Первоначально монастырь именовался монастырём Преображения или монастырём Неопалимой Купины, нынешнее же его название связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимину и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой ангелы перенесли на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия ее мощи обнаружили монахи и перенесли в монастырь.

Поскольку с момента своего основания монастырь ни разу не был завоёван и разорён, в настоящее время он обладает огромным собранием икон и библиотекой рукописей, уступающей по историческому значению только Апостолической библиотеке Ватикана. На его территории находятся:

Колодец Моисея, у которого согласно Библии Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила;

Неопалимая Купина — куст, в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел ему вывести сынов израилевых из египетского плена;

многочисленные часовни: Святого Духа, Успения Пресвятой Богородицы, Иоанна Богослова, Георгия Победоносца, святого Антония, святого Стефана, Иоанна Предтечи, пяти севастийских мучеников;

большое количество колоколов и различной церковной утвари.

В 2002 году монастырский комплекс был включён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.

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