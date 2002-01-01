Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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Монастырь Св. Екатерины

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Монастырь Св. Екатерины
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Группа не более 13 человек

  • $38 за человека

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Монастырь Св. Екатерины
Монастырь Св. Екатерины
Монастырь Св. Екатерины — это православный монашеский центр, один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Он был основан в IV веке у подножья горы ⛰️ Синай (библейская Хорив) святой Еленой — матерью императора Константина. В 330 году монахи Синая обратились к святой Елене с просьбой о постройке возле Неопалимой купины маленькой церкви, посвящённой Богоматери, а также башни для убежища монахов на случай набегов кочевников. Так здесь появились первые строения. В VI веке по приказу императора Юстиниана монастырь укрепили и вокруг него были воздвигнуты мощные крепостные стены.
Первоначально монастырь именовался монастырём Преображения или монастырём Неопалимой Купины, нынешнее же его название связано с молодой христианкой Екатериной, которая обратилась с проповедью к римскому императору-язычнику Максимину и была казнена за осмеяние идолопоклонства. По преданию, после мученической смерти тело святой ангелы перенесли на самую высокую точку Синая. И лишь спустя столетия ее мощи обнаружили монахи и перенесли в монастырь.

Поскольку с момента своего основания монастырь ни разу не был завоёван и разорён, в настоящее время он обладает огромным собранием икон и библиотекой рукописей, уступающей по историческому значению только Апостолической библиотеке Ватикана. На его территории находятся:

  • Колодец Моисея, у которого согласно Библии Моисей встретил семь дочерей мадиамского священника Рагуила;
  • Неопалимая Купина — куст, в пламени которого Господь предстал перед Моисеем и велел ему вывести сынов израилевых из египетского плена;
  • многочисленные часовни: Святого Духа, Успения Пресвятой Богородицы, Иоанна Богослова, Георгия Победоносца, святого Антония, святого Стефана, Иоанна Предтечи, пяти севастийских мучеников;
  • большое количество колоколов и различной церковной утвари.
  • В 2002 году монастырский комплекс был включён ЮНЕСКО в список объектов Всемирного наследия.
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Что не входит
  • Входной билет в заповедную зону
  • где находится монастырь - 10$
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Монастырь Св. Екатерины
Монастырь Св. Екатерины
Монастырь Св. Екатерины
Монастырь Св. Екатерины

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 13 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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