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Монастырь Св. Георгия и Ванны Моисея (временно не проводится)

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Эль-Тор, или Эль-Тур — город 🏙️ небольшой, практически заново отстроенный в последние два десятилетия после прекращения израильской оккупации Синая.

Из чисто административного центра он постепенно превращается ещё и в курорт.

Возле Тора нет коралловых рифов, там почти постоянно, как и на всём синайском побережье Суэцкого залива, дуют ветры, что создаёт отличные условия для виндсёрфинга.
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 13 человек

  • $40 за человека

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Монастырь Св. Георгия и Ванны Моисея (временно не проводится)

Что вы увидите

  • Эль-Тор
  • Церковь им. Святого Георгия
  • Ванны Моисея
Эль-ТорВо времена фараонов Тор был крупным портом. Через него шла преимущественно местная торговля между Синаем и континентальным Египтом. Но нередко встречные ветры мешали парусным судам с товарами из восточных стран двигаться дальше на север вдоль Суэцкого залива, и тогда их разгружали в городе, а товары отправляли дальше караванами. В Ветхом Завете Тор называется Елим. «Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев» (Исход, 16:27). Евреи под предводительством Моисея расположились в Елиме на отдых. Церковь ⛪ им. Святого ГеоргияВ раннем средневековье Тор был крупным центром христианства. Первая церковь была построена там еще в IV веке. Затем возле неё возник небольшой монастырь. Но вскоре бедуины разорили его и перебили монахов. Они известны в истории 📖 церкви как Сорок синайских мучеников. Позднее в Торе, на самом берегу моря 🌊, был создан новый монастырь, относящийся к Синайской православной церкви. Он служил пристанищем для паломников, направлявшихся к Синайской горе. Ныне монастырь опустел, но его церковь, носящая имя Святого Георгия, всё ещё действует. Церковь была построена в конце XIX века, её иконостас — русской работы. Во время первой остановки в городе Эль-Тур вы посетите монастырь Святого Георгия, где вам расскажут очень интересную историю его возникновения. Ванны Моисея — пальмовый оазисПосле посещения монастыря вы поедете в крупный красивый пальмовый оазис, расположенный у подножия горы ⛰️, где и находятся знаменитые ванны Моисея. Оазис выглядит поистине великолепным, окружённый золотыми песками синайской пустыни и кристально чистой водой Красного моря. Здесь есть закрытая большая купель с серной водой, температура воды колеблется между 26° и 28°. Целебные свойства этих источников известны с глубокой древности: вода богата магнием, натрием и сульфатом, заживляет различные кожные заболевания, лечит артрит. А рядом построен большой бассейн, оборудованный шезлонгами, разбит парк 🌳, где вы увидите и покормите огромных страусов.
После купания вам будет предложен обед, на горе, с видом на красивый оазис и голубое море вдалеке. После 14:00 после полудня вы приедете обратно в ваши отели в Шарм эль-Шейх.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 13 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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