Эль-ТорВо времена фараонов Тор был крупным портом. Через него шла преимущественно местная торговля между Синаем и континентальным Египтом. Но нередко встречные ветры мешали парусным судам с товарами из восточных стран двигаться дальше на север вдоль Суэцкого залива, и тогда их разгружали в городе, а товары отправляли дальше караванами. В Ветхом Завете Тор называется Елим. «Там было двенадцать источников воды и семьдесят финиковых деревьев» (Исход, 16:27). Евреи под предводительством Моисея расположились в Елиме на отдых. Церковь ⛪ им. Святого ГеоргияВ раннем средневековье Тор был крупным центром христианства. Первая церковь была построена там еще в IV веке. Затем возле неё возник небольшой монастырь. Но вскоре бедуины разорили его и перебили монахов. Они известны в истории 📖 церкви как Сорок синайских мучеников. Позднее в Торе, на самом берегу моря 🌊, был создан новый монастырь, относящийся к Синайской православной церкви. Он служил пристанищем для паломников, направлявшихся к Синайской горе. Ныне монастырь опустел, но его церковь, носящая имя Святого Георгия, всё ещё действует. Церковь была построена в конце XIX века, её иконостас — русской работы. Во время первой остановки в городе Эль-Тур вы посетите монастырь Святого Георгия, где вам расскажут очень интересную историю его возникновения. Ванны Моисея — пальмовый оазисПосле посещения монастыря вы поедете в крупный красивый пальмовый оазис, расположенный у подножия горы ⛰️, где и находятся знаменитые ванны Моисея. Оазис выглядит поистине великолепным, окружённый золотыми песками синайской пустыни и кристально чистой водой Красного моря. Здесь есть закрытая большая купель с серной водой, температура воды колеблется между 26° и 28°. Целебные свойства этих источников известны с глубокой древности: вода богата магнием, натрием и сульфатом, заживляет различные кожные заболевания, лечит артрит. А рядом построен большой бассейн, оборудованный шезлонгами, разбит парк 🌳, где вы увидите и покормите огромных страусов.

После купания вам будет предложен обед, на горе, с видом на красивый оазис и голубое море вдалеке. После 14:00 после полудня вы приедете обратно в ваши отели в Шарм эль-Шейх.