Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream

Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие, где переплетутся романтичное плавание на парусной яхте,...

Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие, где переплетутся романтичное плавание на парусной яхте, стилизованной под пиратскую шхуну, и плавание на красивейших рифах острова Тиран.

По пути мы увидим затонувший корабль, поплаваем с маской, полюбуемся рифами и покатаемся на качелях прямо на борту яхты.
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream
Морская прогулка на VIP пиратской яхте Sina Dream

Что вы увидите 🤩

  • побережье Шарм эль Шейха
  • Синайские горы
  • руины затонувшего судна «Лара»
  • риф у острова Тиран.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет

Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие, где переплетутся романтичное плавание на парусной яхте, стилизованной под пиратскую шхуну и плавание на красивейших рифах острова Тиран.
VIP яхта Sina Dream с качелями на палубе
Шхуна Sina Dream занимает особенное место среди судов Шарма. Это VIP яхта повышенной комфортности, созданная в стилистике пиратского судна. Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе. Еще одной изюминкой данной яхты являются плетеные качели, на которых вы сможете покататься, любуясь морем и наслаждаясь морским бризом.

Живописные окрестности и сноркелинг

Мы отправимся к берегам острова Тиран. Во время плавания будут открываться прекрасные виды на побережье Шарм-эль-Шейха и Синайские горы. Возле острова мы увидим руины затонувшего судна «Лара», которое потерпело крушение на рифе Джексон.
Во время прогулки мы сделаем три остановки для сноркелинга, и Вы сможете вдоволь поплавать с маской и трубкой, любуясь красотой рифов острова Тиран. Эти рифы одни из самых красивых рифов Шарм эль Шейха, не уступают в красоте подводному миру волшебного Рас Мохаммеда.
Важно знать

Возьмите с собой:

  • паспорт или его копию,
  • полотенце,
  • маски и ласты,
  • фото и видео аппаратуру,
  • солнцезащитные очки,
  • хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

  • автобус с кондиционером,
  • услуги русскоговорящего гида,
  • обед из морепродуктов и шашлык,
  • напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • маска и ласты.

Ответы на вопросы

Что входит?
  • автобус с кондиционером
  • услуги русскоговорящего гида
  • обед из морепродуктов и шашлык
  • напитки.
Что не входит?
  • маска и ласты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
  • Возьмите с собой:
  • паспорт или его копию
  • полотенце
  • маски и ласты
  • фото и видео аппаратуру
  • солнцезащитные очки
  • хорошее настроение.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 17:00

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👥ГрупповыеВодныеРазвлечения и билеты🏆Активный отдых🧒Можно с детьми

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