Что вас ждет

Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие, где переплетутся романтичное плавание на парусной яхте, стилизованной под пиратскую шхуну и плавание на красивейших рифах острова Тиран.

VIP яхта Sina Dream с качелями на палубе

Шхуна Sina Dream занимает особенное место среди судов Шарма. Это VIP яхта повышенной комфортности, созданная в стилистике пиратского судна. Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе. Еще одной изюминкой данной яхты являются плетеные качели, на которых вы сможете покататься, любуясь морем и наслаждаясь морским бризом.

Живописные окрестности и сноркелинг

Мы отправимся к берегам острова Тиран. Во время плавания будут открываться прекрасные виды на побережье Шарм-эль-Шейха и Синайские горы. Возле острова мы увидим руины затонувшего судна «Лара», которое потерпело крушение на рифе Джексон.

Во время прогулки мы сделаем три остановки для сноркелинга, и Вы сможете вдоволь поплавать с маской и трубкой, любуясь красотой рифов острова Тиран. Эти рифы одни из самых красивых рифов Шарм эль Шейха, не уступают в красоте подводному миру волшебного Рас Мохаммеда.

Важно знать

Возьмите с собой:

паспорт или его копию,

полотенце,

маски и ласты,

фото и видео аппаратуру,

солнцезащитные очки,

хорошее настроение.

В стоимость экскурсии включено:

автобус с кондиционером,

услуги русскоговорящего гида,

обед из морепродуктов и шашлык,

напитки.

Туристы оплачивают самостоятельно: