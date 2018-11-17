Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ждет
Мы приглашаем Вас отправиться в путешествие, где переплетутся романтичное плавание на парусной яхте, стилизованной под пиратскую шхуну и плавание на красивейших рифах острова Тиран.
VIP яхта Sina Dream с качелями на палубе
Шхуна Sina Dream занимает особенное место среди судов Шарма. Это VIP яхта повышенной комфортности, созданная в стилистике пиратского судна. Яхта имеет верхнюю палубу, оборудованную удобными лежаками, где можно понежиться под солнышком и комфортабельные каюты на нижней палубе. Еще одной изюминкой данной яхты являются плетеные качели, на которых вы сможете покататься, любуясь морем и наслаждаясь морским бризом.
Живописные окрестности и сноркелинг
Мы отправимся к берегам острова Тиран. Во время плавания будут открываться прекрасные виды на побережье Шарм-эль-Шейха и Синайские горы. Возле острова мы увидим руины затонувшего судна «Лара», которое потерпело крушение на рифе Джексон.
Во время прогулки мы сделаем три остановки для сноркелинга, и Вы сможете вдоволь поплавать с маской и трубкой, любуясь красотой рифов острова Тиран. Эти рифы одни из самых красивых рифов Шарм эль Шейха, не уступают в красоте подводному миру волшебного Рас Мохаммеда.
Важно знать
Возьмите с собой:
паспорт или его копию,
полотенце,
маски и ласты,
фото и видео аппаратуру,
солнцезащитные очки,
хорошее настроение.
В стоимость экскурсии включено:
автобус с кондиционером,
услуги русскоговорящего гида,
обед из морепродуктов и шашлык,
напитки.
Туристы оплачивают самостоятельно:
маска и ласты.
Ответы на вопросы
Что входит?
автобус с кондиционером
услуги русскоговорящего гида
обед из морепродуктов и шашлык
напитки.
Что не входит?
маска и ласты.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Что важно знать?
Возьмите с собой:
паспорт или его копию
полотенце
маски и ласты
фото и видео аппаратуру
солнцезащитные очки
хорошее настроение.
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 17:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 17:00
MaroTours
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