Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Покорять пески вы отправитесь в сопровождении опытных инструкторов. Живописная межгорная тропа приведет в бедуинскую деревню, где вы сможете отдохнуть, отведать полезный египетский чай и при желании, за дополнительную плату покататься на верблюдах 🐪. После такой поездки можно гарантировать две вещи: запылившуюся одежду и хорошее настроение!
Выезд от отеля. Пять вариантов по времени выезда на экскурсию ⛳ в течение дня — от раннего утра и до позднего вечера на ваш выбор. С удовольствием организуем для вас также индивидуальный вариант проведения этой экскурсии 🧭, чтобы вы смогли вполне насладиться скоростью и свободой в поездке без группы.
Что входит
Трансфер от/до отеля
Квадро-сафари в сопровождении инструктора.
Что не входит
Катание и/или фото на верблюде
Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. ).
Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 10 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.