Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Покорять пески вы отправитесь в сопровождении опытных инструкторов. Живописная межгорная тропа приведет в бедуинскую деревню, где вы сможете отдохнуть, отведать полезный египетский чай и при желании, за дополнительную плату покататься на верблюдах 🐪. После такой поездки можно гарантировать две вещи: запылившуюся одежду и хорошее настроение!

Выезд от отеля. Пять вариантов по времени выезда на экскурсию ⛳ в течение дня — от раннего утра и до позднего вечера на ваш выбор. С удовольствием организуем для вас также индивидуальный вариант проведения этой экскурсии 🧭, чтобы вы смогли вполне насладиться скоростью и свободой в поездке без группы.