Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

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Национальный парк Рас Мохаммед на яхте

Надежда К.
Надежда К. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $38 за человека

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Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
Национальный парк 🌳 Рас Мохаммед находится совсем рядом с курортом Шарм-Эль-Шейх — всего в 25 км. Созданный в 1989 году, заповедник призван уберечь от уничтожения уникальной красоты коралловые рифы. Знаменитый французский исследователь Мирового океана, автор множества книг и фильмов Жак-Ив Кусто некогда посвятил этому удивительному месту цикл своих передач. Подводный мир тут отличается особенной красотой. Кораллы различных цветов, кристальная чистота Красного моря 🌊 и редкие морские обитатели — все это Рас Мохаммед.
Во время экскурсии 🧭 в заповедник наша яхта 🛥️ сделает 3 остановки в различных его уголках. Плавая с маской в сопровождении опытных инструкторов, вы сможете сами оценить красоту этих мест.
Если вдруг во время движения яхты вы услышите свист, скорее выбегайте на палубу — свистом матросы зовут дельфинов 🐬, замеченных неподалеку. Эти удивительные создания очень общительны, поэтому нередко откликаются на призыв и с удовольствием сопровождают яхту, позволяя рассмотреть себя во всей красе.
При желании вы сможете сделать одно или два погружения с аквалангом — в сопровождении профессионального инструктора (по системе 1/1 или ½). Тогда к стоимости экскурсии добавится 15 $ (за одно погружение) или 25 $ (за два погружения).
Во время экскурсии вам будут предложены безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе) и обед, приготовленный на яхте. Для комфортного отдыха есть тент от солнца, душ и туалет.
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Начало и место завершения
🚩 Sharm el-Sheikh
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте
Национальный парк Рас Мохаммед на яхте

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Надежда К.
Надежда К.
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