Надежда К. проводит ещё 6 экскурсий

Национальный парк 🌳 Рас Мохаммед находится совсем рядом с курортом Шарм-Эль-Шейх — всего в 25 км. Созданный в 1989 году, заповедник призван уберечь от уничтожения уникальной красоты коралловые рифы. Знаменитый французский исследователь Мирового океана, автор множества книг и фильмов Жак-Ив Кусто некогда посвятил этому удивительному месту цикл своих передач. Подводный мир тут отличается особенной красотой. Кораллы различных цветов, кристальная чистота Красного моря 🌊 и редкие морские обитатели — все это Рас Мохаммед.

Во время экскурсии 🧭 в заповедник наша яхта 🛥️ сделает 3 остановки в различных его уголках. Плавая с маской в сопровождении опытных инструкторов, вы сможете сами оценить красоту этих мест.

Если вдруг во время движения яхты вы услышите свист, скорее выбегайте на палубу — свистом матросы зовут дельфинов 🐬, замеченных неподалеку. Эти удивительные создания очень общительны, поэтому нередко откликаются на призыв и с удовольствием сопровождают яхту, позволяя рассмотреть себя во всей красе.

При желании вы сможете сделать одно или два погружения с аквалангом — в сопровождении профессионального инструктора (по системе 1/1 или ½). Тогда к стоимости экскурсии добавится 15 $ (за одно погружение) или 25 $ (за два погружения).

Во время экскурсии вам будут предложены безалкогольные напитки в неограниченном количестве (кола, спрайт, вода, чай и кофе) и обед, приготовленный на яхте. Для комфортного отдыха есть тент от солнца, душ и туалет.

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