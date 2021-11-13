Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Попробуйте себя в дайвинге или сноркелинге в кристально чистой воде в парке Рас Мохаммед
Исследуйте разнообразный и красочный подводный мир Белого острова
Оцените вкусный обед с барбекю на борту яхты
Отправьтесь в однодневную поездку в национальный парк Рас-Мухаммад и займитесь дайвингом и сноркелингом в подводном морском мире Белого острова. После трансфера из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе, начиная с 8:00, вас отвезут в порт, где вы отправитесь в круиз на яхте в национальный парк Рас-Мухаммад.
Затем настанет ваш день, чтобы открыть для себя красочные растения и морскую жизнь, окружающие Рас Мухаммад. Тур включает в себя 3 остановки, начиная с 2 остановок для сноркелинга и подводного плавания с аквалангом, чтобы увидеть коралловые рифы, различные виды рыб и других подводных обитателей. Вы будете поражены прозрачностью воды на побережье национального парка. После второй остановки вам подадут вкусный обед на борту.
После этого вы совершите 25-километровое путешествие к потрясающему Белому острову, где вас ждет еще одно погружение. После того, как все погружения будут завершены и все будут довольны своим днем, вас отвезут в отель около 17:00.
Ответы на вопросы
Что входит
Встреча и высадка из вашего отеля
Снаряжение для подводного плавания (маски, ласты и спасательные жилеты)
Обед
Безлимитные безалкогольные напитки (на лодке)
2 остановки для сноркелинга
Снаряжение для дайвинга: веса, BCD, пояс, ласты, маска и гидрокостюм (если выбран вариант и вы являетесь лицензированным дайвером)
Два погружения продолжительностью от 30 до 45 минут каждое (если выбран вариант и вы являетесь лицензированным дайвером)
Что не входит
подсказки
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Группа до 100 человек.
Что взять с собой
Солнцезащитные очки
Летняя шляпа
Солнцезащитный крем
Сертификат дайвера
Не допускаются
Домашние животные
Курение
Чемоданы и большие сумки
Важная информация
Для первоначального погружения рекомендуется опускаться на глубину не ниже 5–7 метров
Опытным дайверам необходимо предъявить сертификат
Ограничения по возрасту
К участию не допускаются лица старше 80 лет
Не подходит для следующих категорий людей
Дети младше 12 лет
Беременные женщины
Люди в инвалидных креслах
Требования к участникам
Вы должны использовать собственные наушники
Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
Вы должны заполнить анкету путешественника
У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вы сами выбираете дату и время
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 33 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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2
Проведение мероприятия возможно не только на русском языке, поэтому в отзывах вы можете встретить мнения от жителей разных стран
K
Kristina
13 ноя 2021
(Германия)
К сожалению, преждевременно отменен из-за плохой погоды. Благодаря хорошему сервису здесь, на сайте, мы вернули все деньги.
C
Carlo
5 ноя 2021
(Италия)
отлично, не в первый раз делаем эту экскурсию, внимательный персонал. впервые моя жена крестилась в море и была очень счастлива. в восторге от того, как он себя чувствует под поверхностью моря.
BILEL
11 окт 2021
(Франция)
мне нравится
C
Christine
8 окт 2021
(Германия)
Идеальный день в раю.
А
Аноним
25 сен 2021
(США)
Эта поездка не стоит 45 долларов, особенно если вы думаете, что можете посетить парк Рас Мохаммад. Я видел людей, платящих 500 фунтов стерлингов за двоих. В целом места для подводного плавания хорошие, и инструкторы по подводному плаванию очень любезны. Что касается опыта, то описание того, что включено, не соответствует ожиданиям. Я буду проходить по списку один за другим. Входной билет в парк РАН Мохаммад: мы никогда не будем близко к этому парку и не войдем, не знаю, почему там упомянутые билеты включены. Снаряжение для сноркелинга: ласт, перечисленных здесь, не предоставляют (для нас это не имеет большого значения) Обед-барбекю: это нормированный обед, для курицы - всего две штуки. Если вы сознательно или неосознанно просите еще, они сразу же отказывают вам (чтобы все получили по две штуки). Безлимитные безалкогольные напитки: они не предоставляют напитки (колу) до обеда в 14:30. И даже тогда это всего лишь несколько больших бутылок едва остывшей колы и спрайта. Поэтому я рекоменду
R
Roman
21 авг 2021
Купил путевку зятю и его жене. За исключением сбора, все прошло очень хорошо. Они остались очень довольны всей поездкой, если пикап будет работать вовремя и без проблем, я бы поставил ему 5 звезд.
А
Аноним
17 авг 2021
(Франция)
Практически такая же, как у лодки с большой задержкой при отправлении Платный спасательный жилет!!! Снорклинг с 50 людьми на 20 м2 Одно занятие сноркелингом отменено
S
Sandrine
14 авг 2021
(Франция)
Топ, но, к сожалению, это резня туристов
А
Аноним
6 авг 2021
(Хорватия)
Хороший тур с хорошей командой. Ждать было долго, пока мы не сели в лодку, а затем мы отправились на лодке за полуостров. Перед поездкой нужно было арендовать оборудование.
M
Mike
20 июля 2021
(США)
רב חובל מיומן, תרי צלילה מרהיבים, ליווי והדרכה בצלליות עומק השונית הלבנה ותנת הסבר לנס חציית ים וף האוכל ייי י וף האוכל לא יי י ו י ו ו י י י י י י י י י י י י ו
C
Cheryl
5 июня 2021
(США)
Легко зарегистрироваться, очень хорошо организованный, дружелюбный и опытный персонал, гиды по дайвингу / сноркелингу были тщательными и внимательными, еда была замечательной, виды были захватывающими. Опыт был потрясающим.
S
Sylvain
5 апр 2021
(Швейцария)
Хорошее погружение, водитель вовремя, но много ожидания и зря времени. Это задание можно было выполнить за полдня. Мой совет, возьмите полностью приватизированные экскурсии
E
Emiljano
2 янв 2021
(Албания)
Это была идеальная поездка для небольшой группы. Нас было всего 18 человек на красивой яхте. Гиды были очень любезны и любезны. Все было хорошо организовано. Для тех, кто занимается сноркелингом, необходима вторая остановка после белого острова!!
K
Katherine
8 авг 2020
(Египет)
Красивая лодка, дружелюбный и обходительный персонал, абсолютно потрясающие места для сноркелинга и плавания.
А
Аноним
9 мар 2020
(Германия)
Все было замечательно, коллекция вовремя, красивые виды, отличные зоны для подводного плавания. Будь осторожен! Они хотели дополнительно зарядить меня снаряжением для подводного плавания, они отклонялись от него только после долгих разговоров.
Ещё 18 отзывов
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