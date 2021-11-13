Отправьтесь в однодневную поездку в национальный парк Рас-Мухаммад и займитесь дайвингом и сноркелингом в подводном морском мире Белого острова. После трансфера из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе, начиная с 8:00, вас отвезут в порт, где вы отправитесь в круиз на яхте в национальный парк Рас-Мухаммад.

Затем настанет ваш день, чтобы открыть для себя красочные растения и морскую жизнь, окружающие Рас Мухаммад. Тур включает в себя 3 остановки, начиная с 2 остановок для сноркелинга и подводного плавания с аквалангом, чтобы увидеть коралловые рифы, различные виды рыб и других подводных обитателей. Вы будете поражены прозрачностью воды на побережье национального парка. После второй остановки вам подадут вкусный обед на борту.

После этого вы совершите 25-километровое путешествие к потрясающему Белому острову, где вас ждет еще одно погружение. После того, как все погружения будут завершены и все будут довольны своим днем, вас отвезут в отель около 17:00.