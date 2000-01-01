Первозданная природа, экстрим и релакс! Множество уникальных мест Синая за 1 день!

Наш маршрут:

Выезд из отеля на комфортабельном микроавтобусе в 6:30

Первая остановка в колоритном восточном кафе у Дахаба— 15 минут (бесплатный туалет; чай, кофе-за дополнительную плату)

Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого. Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны (10 минут).

Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро.

Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан (Голова Дьявола).

Затем поедем к заповеднику Абу Галум, расположенного у города Дахаб.

Во время снорклинга Вы сможете насладиться красотой и разнообразием подводного мира. Или погулять вдоль берега или насладиться бризом и пейзажами, удобно устроившись на подушках в шатре, прямо у берега моря.

Здесь же Вам будет подан горячий обед.

В завершении Вас ждет прогулка по красивейшей набережной, знаменитого на весь мир города — Дахаб («Золотой город») и его «восточному базару».

Возврвщение в Шарм — около 18.30