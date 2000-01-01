Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого
Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого.
Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны.
Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро. Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан
Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны.
Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро. Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан
Первозданная природа, экстрим и релакс! Множество уникальных мест Синая за 1 день!
Наш маршрут:
Выезд из отеля на комфортабельном микроавтобусе в 6:30
Первая остановка в колоритном восточном кафе у Дахаба— 15 минут (бесплатный туалет; чай, кофе-за дополнительную плату)
Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого. Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны (10 минут).
Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро.
Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан (Голова Дьявола).
Затем поедем к заповеднику Абу Галум, расположенного у города Дахаб.
Во время снорклинга Вы сможете насладиться красотой и разнообразием подводного мира. Или погулять вдоль берега или насладиться бризом и пейзажами, удобно устроившись на подушках в шатре, прямо у берега моря.
Здесь же Вам будет подан горячий обед.
В завершении Вас ждет прогулка по красивейшей набережной, знаменитого на весь мир города — Дахаб («Золотой город») и его «восточному базару».
Возврвщение в Шарм — около 18.30
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- ▪️ Без предоплаты
- ▪️ Трансфер из отеля
- ▪️ Страховка действует
- ▪️ Русскоговорящий гид
- Что не входит
- Дополнительные расходы:
- ▪️ Напитки во время обеда
- ▪️ Прокат масок, ласт, жилетов.
- Где начинаем и завершаем
- Начало: забрать из отеля на автобусеЗавершение: Обратно в Шарм на автобусе.
- Важная информация
- С собой взять:
- паспорт
- удобную одежду и обувь
- купальные принадлежности
- солнцезащитные очки, крем
- головной убор (арафатка)
- маска (если есть в наличии всегда рекомендую брать свои)
- вода.
- ________
- Дополнительные расходы:
- ▪️ Напитки во время обеда
- ▪️ Прокат масок, ласт, жилетов.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Воскресенье, среда, пятница в 06:30Экскурсия длится около 10 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Воскресенье, среда, пятница в 06:30
Sun T.
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