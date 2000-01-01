Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого

Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого.

Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны.

Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро. Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан
Оазис Висваши
Оазис Висваши
Оазис Висваши
Оазис Висваши
Оазис Висваши
Оазис Висваши
Первозданная природа, экстрим и релакс! Множество уникальных мест Синая за 1 день!

Наш маршрут:

    Выезд из отеля на комфортабельном микроавтобусе в 6:30
    Первая остановка в колоритном восточном кафе у Дахаба— 15 минут (бесплатный туалет; чай, кофе-за дополнительную плату)
    Красивый портовый город Нувейба, не оставит равнодушным никого. Со смотровой площадки, где Вы сможете сделать удивительные фотографии с панорамой города и лагуны (10 минут).
    Далее нас ждет джип-сафари в пустыне, прогулка по каньону и возможность окунуться в волшебное озеро «Вади Вишваши» Шепчущее озеро.
    Отдых, чаепитие на берегу завораживающего красотой залива Рас Шитан (Голова Дьявола).
    Затем поедем к заповеднику Абу Галум, расположенного у города Дахаб.
    Во время снорклинга Вы сможете насладиться красотой и разнообразием подводного мира. Или погулять вдоль берега или насладиться бризом и пейзажами, удобно устроившись на подушках в шатре, прямо у берега моря.
    Здесь же Вам будет подан горячий обед.
    В завершении Вас ждет прогулка по красивейшей набережной, знаменитого на весь мир города — Дахаб («Золотой город») и его «восточному базару».
    Возврвщение в Шарм — около 18.30

    Цены на экскурсию

    Для группы 1-10 человек
    Стандартное предложение
    $45

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • ▪️ Без предоплаты
    • ▪️ Трансфер из отеля
    • ▪️ Страховка действует
    • ▪️ Русскоговорящий гид
    Что не входит
    • Дополнительные расходы:
    • ▪️ Напитки во время обеда
    • ▪️ Прокат масок, ласт, жилетов.
    Где начинаем и завершаем
    Начало: забрать из отеля на автобусе
    Завершение: Обратно в Шарм на автобусе.
    Важная информация
    • С собой взять:
    • паспорт
    • удобную одежду и обувь
    • купальные принадлежности
    • солнцезащитные очки, крем
    • головной убор (арафатка)
    • маска (если есть в наличии всегда рекомендую брать свои)
    • вода.
    • ________
    • Дополнительные расходы:
    • ▪️ Напитки во время обеда
    • ▪️ Прокат масок, ласт, жилетов.
    Когда и сколько длится?
    Когда: Воскресенье, среда, пятница в 06:30
    Экскурсия длится около 10 часов
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    Воскресенье, среда, пятница в 06:30

    Sun T.
    Sun T.
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    Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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